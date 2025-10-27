закрыть
27 октября 2025, понедельник, 17:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

МИД Литвы: Закрытие границы с Беларусью не повлияет на транзит в Калининград

2
  • 27.10.2025, 17:30
  • 1,084
МИД Литвы: Закрытие границы с Беларусью не повлияет на транзит в Калининград

Сухопутные поставки грузов в российский эксклав продолжатся.

Об этом сообщила журналистам в понедельник советница министра иностранных дел Литвы Кристина Беликова, передает LRT.

«Никаких решений, связанных с калининградским транзитом, на сегодняшнем заседании Комиссии национальной безопасности принято не было», — заявила представительница МИД

Ранее Комиссия национальной безопасности Литвы договорилась о бессрочном закрытии пограничных пунктов Шальчининкай и Мядининкай, однако с определёнными исключениями, которые будут применяться для дипломатов и дипломатической почты, граждан Литвы и ЕС или лиц, имеющих вид на жительство в стране, въезжающих из Беларуси, а также для путешествующих транзитом из Беларуси в Калининградскую область и обратно при наличии упрощённого транзитного документа.

Этими исключениями можно будет воспользоваться только в пункте пропуска Мядининкай.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Не успевают протрезветь
Не успевают протрезветь Ирина Халип
Путин труслив по своей натуре
Путин труслив по своей натуре Андрей Санников
Почему Трамп отменил встречу с Путиным
Почему Трамп отменил встречу с Путиным Леонид Невзлин
Трамп и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой?
Трамп и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой? Иван Яковина