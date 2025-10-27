МИД Литвы: Закрытие границы с Беларусью не повлияет на транзит в Калининград 2 27.10.2025, 17:30

1,084

Сухопутные поставки грузов в российский эксклав продолжатся.

Об этом сообщила журналистам в понедельник советница министра иностранных дел Литвы Кристина Беликова, передает LRT.

«Никаких решений, связанных с калининградским транзитом, на сегодняшнем заседании Комиссии национальной безопасности принято не было», — заявила представительница МИД

Ранее Комиссия национальной безопасности Литвы договорилась о бессрочном закрытии пограничных пунктов Шальчининкай и Мядининкай, однако с определёнными исключениями, которые будут применяться для дипломатов и дипломатической почты, граждан Литвы и ЕС или лиц, имеющих вид на жительство в стране, въезжающих из Беларуси, а также для путешествующих транзитом из Беларуси в Калининградскую область и обратно при наличии упрощённого транзитного документа.

Этими исключениями можно будет воспользоваться только в пункте пропуска Мядининкай.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com