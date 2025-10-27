МИД Литвы: Закрытие границы с Беларусью не повлияет на транзит в Калининград

МИД Литвы: Закрытие границы с Беларусью не повлияет на транзит в Калининград2
- 27.10.2025, 17:30
- 1,084
Сухопутные поставки грузов в российский эксклав продолжатся.
Об этом сообщила журналистам в понедельник советница министра иностранных дел Литвы Кристина Беликова, передает LRT.
«Никаких решений, связанных с калининградским транзитом, на сегодняшнем заседании Комиссии национальной безопасности принято не было», — заявила представительница МИД
Ранее Комиссия национальной безопасности Литвы договорилась о бессрочном закрытии пограничных пунктов Шальчининкай и Мядининкай, однако с определёнными исключениями, которые будут применяться для дипломатов и дипломатической почты, граждан Литвы и ЕС или лиц, имеющих вид на жительство в стране, въезжающих из Беларуси, а также для путешествующих транзитом из Беларуси в Калининградскую область и обратно при наличии упрощённого транзитного документа.
Этими исключениями можно будет воспользоваться только в пункте пропуска Мядининкай.