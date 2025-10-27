закрыть
В Беларуси снова дорожают сигареты

  • 27.10.2025, 17:43
В Беларуси снова дорожают сигареты

Власти продолжают выравнивать ставки акцизов с Россией.

В Беларуси в ноябре подорожают некоторые марки сигарет. Об этом сообщается на сайте Министерства по налогам и сборам.

Гродненская табачная фабрика «Неман» с 1 ноября на 5 копеек повысит цены на Dove Gold Superslims и Dove Platinum Superslims (до 3,9 рубля), а также на Dove Platinum Medium Edition (до 4,05 рубля). Rigins Original Special и Rigins Original Aurum станут дороже на 10 копеек, их стоимость со следующего месяца — 4,1 рубля. Также у этой компании в ноябре в продаже появятся сигареты Dove Menthol Superslims (по 3,9 рубля) и RB Perliamutr Rich Blue (4,25 рубля).

Другие производители и импортеры не собираются поднимать цены в ноябре.

Напомним, с января 2025 года власти повысили ставки акцизов на сигареты как первой, так и второй ценовой групп. Ранее чиновники заявляли о поэтапном сближении ставок акцизов на сигареты с другими странами, которые входят в ЕАЭС, в том числе с Россией.

