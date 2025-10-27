Из-за закрытия аэропорта Вильнюса белорусы не смогли вернуться в Минск 27.10.2025, 17:58

1,582

Автобус «Каунас – Минск» догнали лишь на границе, но и это не помогло.

Многие белорусы, летевшие в Вильнюс 26 октября, из-за закрытия аэропорта оказались в Каунасе, куда перенаправляли рейсы. Им срочно пришлось покупать билеты на автобус до Минска.

«Не покупайте билет на этот автобус, отношение отвратное, люди опоздали на автобус из-за закрытия аэропорта, догнали на границе, водитель не пускает в автобус, это просто трэш», — пишет Ирина в чате белоруска, публикуя фото автобуса.

Часть самолетов, которые должны были приземлится в Вильнюсе, перенаправили в Ригу. Среди пассажиров были и граждане Беларуси. Один из них сообщил, что из-за опоздания также не успел сегодня вовремя пересечь границу и сейчас возвращается в Минск через Польшу.

Ранее Комиссия национальной безопасности Литвы договорилась о бессрочном закрытии пограничных пунктов Шальчининкай и Мядининкай, однако с определёнными исключениями, которые будут применяться для дипломатов и дипломатической почты, граждан Литвы и ЕС или лиц, имеющих вид на жительство в стране, въезжающих из Беларуси, а также для путешествующих транзитом из Беларуси в Калининградскую область и обратно при наличии упрощённого транзитного документа.

Этими исключениями можно будет воспользоваться только в пункте пропуска Мядининкай.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com