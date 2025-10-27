Из-за закрытия аэропорта Вильнюса белорусы не смогли вернуться в Минск
- 27.10.2025, 17:58
Автобус «Каунас – Минск» догнали лишь на границе, но и это не помогло.
Многие белорусы, летевшие в Вильнюс 26 октября, из-за закрытия аэропорта оказались в Каунасе, куда перенаправляли рейсы. Им срочно пришлось покупать билеты на автобус до Минска.
«Не покупайте билет на этот автобус, отношение отвратное, люди опоздали на автобус из-за закрытия аэропорта, догнали на границе, водитель не пускает в автобус, это просто трэш», — пишет Ирина в чате белоруска, публикуя фото автобуса.
Часть самолетов, которые должны были приземлится в Вильнюсе, перенаправили в Ригу. Среди пассажиров были и граждане Беларуси. Один из них сообщил, что из-за опоздания также не успел сегодня вовремя пересечь границу и сейчас возвращается в Минск через Польшу.
Ранее Комиссия национальной безопасности Литвы договорилась о бессрочном закрытии пограничных пунктов Шальчининкай и Мядининкай, однако с определёнными исключениями, которые будут применяться для дипломатов и дипломатической почты, граждан Литвы и ЕС или лиц, имеющих вид на жительство в стране, въезжающих из Беларуси, а также для путешествующих транзитом из Беларуси в Калининградскую область и обратно при наличии упрощённого транзитного документа.
Этими исключениями можно будет воспользоваться только в пункте пропуска Мядининкай.