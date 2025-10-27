92-летний Поль Бия в восьмой раз «выиграл» выборы в Камеруне 5 27.10.2025, 18:07

Поль Бия

Фото: REUTERS/Desire Danga Essigue/File Photo

В стране вспыхнули протесты.

Самый старый глава государства в мире, 92-летний президент Камеруна Поль Бия, был переизбран на новый семилетний срок, согласно результатам выборов, объявленным Конституционным судом страны, сообщает Reuters.

Поль Бия руководит Камеруном с 1982 года, и это будет его восьмой срок на посту.

Выборы состоялись 12 октября, но их итоги официально объявил Конституционный суд 27 октября. По закону, у суда есть 15 дней для утверждения результатов. Избирательная комиссия сообщила, что голосование проходило спокойно.

На выборах также участвовали девять других кандидатов, среди которых двое союзников Бия, которые оставили свои министерские должности для участия в кампании.

Однако один из потенциальных сильных соперников, лидер оппозиции Морис Камто (71 год), не был допущен к выборам в июле. Это решение подтвердил Конституционный суд, но многие в стране посчитали его попыткой устранить конкурента. После прошлых выборов 2018 года Камто заявил о своей победе и организовал массовые протесты.

Выборы в Камеруне проводятся в один тур, и кандидат, который получает наибольшее количество голосов, выигрывает, однако итоги голосования должны быть утверждены Конституционным судом. Министр внутренних дел страны заранее предупредил кандидатов о недопустимости заявлений о победе до официального утверждения результатов.

Однако среди населения растет недовольство из-за инфляции, проблем с безопасностью, низкого уровня социальных услуг, коррупции и безработицы. Особенно остро проблема безработицы стоит среди молодежи: почти 40% камерунцев в возрасте от 15 до 35 лет не имеют работы. По данным Международной организации по миграции, 23% выпускников вузов не могут найти официальную работу.

Выборы, состоявшиеся 12 октября, лишь способствовали дальнейшему обострению политической ситуации в Камеруне.

Во время протестов оппозиции в стране погибли по меньшей мере четыре человека. Митинги были организованы сторонниками кандидата в президенты Иссы Тчиромы, который оспаривает результаты выборов и обвиняет Поля Бию в фальсификациях.

Фото: REUTERS/Zohra Bensemra

Фото: REUTERS/Zohra Bensemra

По данным предвыборного штаба Тчиромы, жертвы погибли от огнестрельных ранений во время столкновений с силами безопасности. Протесты сопровождались баррикадами на улицах, поджогами шин и столкновениями с полицией, которая использовала слезоточивый газ и водометы для разгона толпы.

Фото: REUTERS/Zohra Bensemra

Фото: REUTERS/Zohra Bensemra

В ответ на протестные настроения власти Камеруна задержали около 30 оппозиционных активистов. Министр внутренних дел страны назвал произошедшее «повстанческим движением». Он отрицает любые нарушения избирательного процесса.

Для большинства камерунцев Бия является единственным главой государства, которого они когда-либо знали. Более 60% 30-миллионного населения страны составляют люди моложе 25 лет.

Среди лидеров, которые дольше всех находятся у власти, также можно вспомнить президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Мбасого, который руководит страной с 1982 года, и президента Уганды Йовери Мусевени, который находится на посту с 1986 года.

В Европе дольше всех у власти находится диктатор Беларуси Александр Лукашенко, который возглавил страну в 1994 году.

