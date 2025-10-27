«Следующий шаг – остановить трансграничные грузоперевозки»
- 27.10.2025, 18:29
Сразу Лукашенко из Пекина звоночек будет.
Белорусы и литовцы обсуждают закрытие границы между двумя странами, которое произошло 26 октября. Литва закрыла погранпереходы из-за налета метеозондов из Беларуси.
Сайт Charter97.org приводят несколько комментариев из соцсетей на эту тему:
«Супер! Наконец-то закрыли на неограниченное время».
«Правильно сделали. Надо, чтобы все республики закрыли. Может, тогда до них дойдет».
«Плешивому начхать на страдания обычных граждан! Лучше транзит в Калининград остановите».
«Наконец-то хоть одна приятная новость. Белорусы, я против вас ничего не имею. Этими действиями наказывается власть».
«Адекватный ответ на провокации».
«Следующий шаг – остановить трансграничные грузоперевозки. Сразу Луке из Пекина звоночек будет, и многие проблемы решаться сами собой».
«Литва, браво».
«Давно пора. Но нужно решить вопрос с обычными гражданами – они в провокациях не участвовали».
«Спасибо, Литва!»
Комиссия национальной безопасности Литвы сегодня договорилась о бессрочном закрытии пограничных пунктов Шальчининкай и Мядининкай, однако с определенными исключениями, которые будут применяться для дипломатов и дипломатической почты, граждан Литвы и ЕС или лиц, имеющих вид на жительство в стране, въезжающих из Беларуси, а также для путешествующих транзитом из Беларуси в Калининградскую область и обратно при наличии упрощенного транзитного документа.
Этими исключениями можно будет воспользоваться только в пункте пропуска Мядининкай.