«Следующий шаг – остановить трансграничные грузоперевозки» 27.10.2025, 18:29

Сразу Лукашенко из Пекина звоночек будет.

Белорусы и литовцы обсуждают закрытие границы между двумя странами, которое произошло 26 октября. Литва закрыла погранпереходы из-за налета метеозондов из Беларуси.

Сайт Charter97.org приводят несколько комментариев из соцсетей на эту тему:

«Супер! Наконец-то закрыли на неограниченное время».

«Правильно сделали. Надо, чтобы все республики закрыли. Может, тогда до них дойдет».

«Плешивому начхать на страдания обычных граждан! Лучше транзит в Калининград остановите».

«Наконец-то хоть одна приятная новость. Белорусы, я против вас ничего не имею. Этими действиями наказывается власть».

«Адекватный ответ на провокации».

«Следующий шаг – остановить трансграничные грузоперевозки. Сразу Луке из Пекина звоночек будет, и многие проблемы решаться сами собой».

«Литва, браво».

«Давно пора. Но нужно решить вопрос с обычными гражданами – они в провокациях не участвовали».

«Спасибо, Литва!»

Комиссия национальной безопасности Литвы сегодня договорилась о бессрочном закрытии пограничных пунктов Шальчининкай и Мядининкай, однако с определенными исключениями, которые будут применяться для дипломатов и дипломатической почты, граждан Литвы и ЕС или лиц, имеющих вид на жительство в стране, въезжающих из Беларуси, а также для путешествующих транзитом из Беларуси в Калининградскую область и обратно при наличии упрощенного транзитного документа.

Этими исключениями можно будет воспользоваться только в пункте пропуска Мядининкай.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com