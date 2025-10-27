Визовый центр Италии в Минске возобновляет запись в живую очередь на шенген 27.10.2025, 18:36

1,240

Изменяется процедура регистрации.

Визовый центр Италии в Минске с 14 ноября возобновляет запись в живую очередь при подаче на шенген. Информация об этом 27 октября появилась на сайте оператора TLScontact.

«С 14 ноября 2025 года регистрация новых участников в живую очередь возобновится для всех жителей Беларуси», — сообщил визовый центр.

В компании добавили, что регистрация пройдет «по новой процедуре, которая будет подробно описана на сайте TLScontact в ближайшие дни».

Онлайн-верификация для этого процесса будет недоступна.

Напомним, номерки живой очереди имеют срок действия. Неиспользованные диапазоны номеров, полученные участниками в 2023-м и до середины 2024 года, будут действительны только:

номера с 1 по 8000 — до 15 ноября 2025;

номера с 8001 по 23 000 — до 31 декабря 2025.

«После указанного срока данные номера не будут приниматься, в том числе без предварительной записи», — пишет телеграм-канал «Собирай рюкзак».

