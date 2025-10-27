закрыть
27 октября 2025, понедельник, 20:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Визовый центр Италии в Минске возобновляет запись в живую очередь на шенген

  • 27.10.2025, 18:36
  • 1,240
Визовый центр Италии в Минске возобновляет запись в живую очередь на шенген

Изменяется процедура регистрации.

Визовый центр Италии в Минске с 14 ноября возобновляет запись в живую очередь при подаче на шенген. Информация об этом 27 октября появилась на сайте оператора TLScontact.

«С 14 ноября 2025 года регистрация новых участников в живую очередь возобновится для всех жителей Беларуси», — сообщил визовый центр.

В компании добавили, что регистрация пройдет «по новой процедуре, которая будет подробно описана на сайте TLScontact в ближайшие дни».

Онлайн-верификация для этого процесса будет недоступна.

Напомним, номерки живой очереди имеют срок действия. Неиспользованные диапазоны номеров, полученные участниками в 2023-м и до середины 2024 года, будут действительны только:

номера с 1 по 8000 — до 15 ноября 2025;

номера с 8001 по 23 000 — до 31 декабря 2025.

«После указанного срока данные номера не будут приниматься, в том числе без предварительной записи», — пишет телеграм-канал «Собирай рюкзак».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Не успевают протрезветь
Не успевают протрезветь Ирина Халип
Путин труслив по своей натуре
Путин труслив по своей натуре Андрей Санников
Почему Трамп отменил встречу с Путиным
Почему Трамп отменил встречу с Путиным Леонид Невзлин
Трамп и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой?
Трамп и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой? Иван Яковина