Украинский дрон «Sea baby» наносит удары по российскому флоту 27.10.2025, 18:50

1,500

Аппарат способен действовать по всей акватории Черного моря.

Украина представила усовершенствованный морской дрон «Sea baby», способный действовать по всей акватории Черного моря. По данным украинских источников, с начала полномасштабной войны почти треть российских военных кораблей была уничтожена или выведена из строя, пишет The National Security Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Разработка морских дронов началась в Украине еще в 2023 году. Тогда на видео впервые показали аппарат «Маричка», созданный украинской компанией AMMO Ukraine. Его называют «камикадзе-дроном», предназначенным для ударов по кораблям, мостам и прибрежным объектам. Именно эти беспилотники использовались для ударов по Крымскому мосту и кораблям Черноморского флота РФ.

Одной из самых громких операций стал удар по российскому сторожевому кораблю «Сергей Котов», который был поражен подразделением украинской военной разведки с помощью дрона Magura V5. Несмотря на скромные размеры, этот аппарат способен нести мощный заряд и поражать цели с высокой точностью.

Теперь Украина представила новую версию «Sea baby». Как сообщили в Службе безопасности Украины, дальность его действия увеличена с 1000 до 1500 километров, а грузоподъемность выросла до 2 тонн. Во время демонстрации, прошедшей в секретном месте, журналистам показали два дрона, оснащенных ракетными установками и пулеметами. Один из них прошел испытание на воде, управляемый экипажем с берега.

Морские беспилотники стали одним из ключевых инструментов Украины в борьбе за контроль над Черным морем, позволяя наносить удары по российским целям даже далеко от линии фронта.

