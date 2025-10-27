закрыть
27 октября 2025, понедельник
Украинский дрон «Sea baby» наносит удары по российскому флоту

  • 27.10.2025, 18:50
Украинский дрон «Sea baby» наносит удары по российскому флоту

Аппарат способен действовать по всей акватории Черного моря.

Украина представила усовершенствованный морской дрон «Sea baby», способный действовать по всей акватории Черного моря. По данным украинских источников, с начала полномасштабной войны почти треть российских военных кораблей была уничтожена или выведена из строя, пишет The National Security Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Разработка морских дронов началась в Украине еще в 2023 году. Тогда на видео впервые показали аппарат «Маричка», созданный украинской компанией AMMO Ukraine. Его называют «камикадзе-дроном», предназначенным для ударов по кораблям, мостам и прибрежным объектам. Именно эти беспилотники использовались для ударов по Крымскому мосту и кораблям Черноморского флота РФ.

Одной из самых громких операций стал удар по российскому сторожевому кораблю «Сергей Котов», который был поражен подразделением украинской военной разведки с помощью дрона Magura V5. Несмотря на скромные размеры, этот аппарат способен нести мощный заряд и поражать цели с высокой точностью.

Теперь Украина представила новую версию «Sea baby». Как сообщили в Службе безопасности Украины, дальность его действия увеличена с 1000 до 1500 километров, а грузоподъемность выросла до 2 тонн. Во время демонстрации, прошедшей в секретном месте, журналистам показали два дрона, оснащенных ракетными установками и пулеметами. Один из них прошел испытание на воде, управляемый экипажем с берега.

Морские беспилотники стали одним из ключевых инструментов Украины в борьбе за контроль над Черным морем, позволяя наносить удары по российским целям даже далеко от линии фронта.

