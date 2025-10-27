В Гомеле футбольный матч закончился уголовным делом
- 27.10.2025, 18:59
- 2,286
Его завели на тренера.
В Гомеле завершено расследование уголовного дела о драке, произошедшей летом на одном из городских футбольных стадионов. В результате инцидента серьезную травму получил не участник конфликта, а игрок, который пытался разнять дерущихся, сообщает сайт «Белка».
Инцидент произошел во время матча городского чемпионата между двумя гомельскими командами. На последних минутах первого тайма между игроками вспыхнула ссора, которая быстро переросла в массовую потасовку.
В ходе конфликта один из зачинщиков по ошибке ударил кулаком не своего соперника, а его товарища, пытавшегося остановить драку. Пострадавшему диагностировали перелом носа, из-за чего он провел в больнице более двух недель.
Как сообщили в прокуратуре, уголовное дело по факту причинения телесного повреждения направлено в суд. По словам помощника прокурора Гомеля Марии Пушкарь, обвиняемый — тренер местной спортивной школы.