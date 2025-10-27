закрыть
27 октября 2025, понедельник, 20:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Гомеле футбольный матч закончился уголовным делом

  • 27.10.2025, 18:59
  • 2,286
В Гомеле футбольный матч закончился уголовным делом

Его завели на тренера.

В Гомеле завершено расследование уголовного дела о драке, произошедшей летом на одном из городских футбольных стадионов. В результате инцидента серьезную травму получил не участник конфликта, а игрок, который пытался разнять дерущихся, сообщает сайт «Белка».

Инцидент произошел во время матча городского чемпионата между двумя гомельскими командами. На последних минутах первого тайма между игроками вспыхнула ссора, которая быстро переросла в массовую потасовку.

В ходе конфликта один из зачинщиков по ошибке ударил кулаком не своего соперника, а его товарища, пытавшегося остановить драку. Пострадавшему диагностировали перелом носа, из-за чего он провел в больнице более двух недель.

Как сообщили в прокуратуре, уголовное дело по факту причинения телесного повреждения направлено в суд. По словам помощника прокурора Гомеля Марии Пушкарь, обвиняемый — тренер местной спортивной школы.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Не успевают протрезветь
Не успевают протрезветь Ирина Халип
Путин труслив по своей натуре
Путин труслив по своей натуре Андрей Санников
Почему Трамп отменил встречу с Путиным
Почему Трамп отменил встречу с Путиным Леонид Невзлин
Трамп и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой?
Трамп и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой? Иван Яковина