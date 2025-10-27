Axios: Украина просит США о похожем на Tomahawk оружии 27.10.2025, 19:12

Для его применения Киеву не нужно будет тратить на подготовку много времени.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев просит у США не только дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk, но и их аналоги, в случае с которыми не нужно тратить на подготовку много времени. Об этом он сообщил Axios.

«Мы говорим не только о Tomahawk. В США есть много подобных вооружений, которые не требуют много времени на подготовку», — сказал Зеленский.

Он также рассказал, что на встрече заявил президенту США Дональду Трампу, что Украине «даже не придется немедленно применять ракеты». По его мнению, если Владимир Путин будет знать, что молчание грозит «проблемами с российскими энергетическими объектами», это подтолкнет его к переговорам.

Украинский президент добавил, что его переговоры с Трампом были посвящены «давлению на Россию». «Я думаю, он хотел оказать на нее давление, но не хотел идти на эскалацию или закрывать окно... для дипломатии», — сказал он.

Он добавил также, что надеется на «новые вторичные санкции».

