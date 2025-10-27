В Беларуси не хватает почти трех тысяч врачей 2 27.10.2025, 19:20

1,586

Кадровый голод возник даже у клиники управделами Лукашенко.

Жительница Полоцка недавно пожаловалась на нехватку врачей. Она не смогла добиться, чтобы ее ребенка в городе обследовал эндокринолог — их направили в Витебск. Тем временем в республиканской базе вакансий на 27 октября значится почти 3 тысячи предложений для врачей. В каждой области нужны сотни специалистов. «Зеркало» изучило, где самый большой дефицит и какие предлагают зарплаты.

Почти 550 предложений от нанимателей в Брестской области

Судя по республиканской базе вакансий, в этом регионе нужен 461 врач-специалист. Зарплата доходит до 6 тыс. рублей. Столько готовы платить в медцентре «Лазарь» в Барановичах специалисту по магнитно-резонансным исследованиям. Также высокую оплату предлагают стоматологу в брестской частной клинике «НИКА Дент» — 4,5−5 тыс.

Однако большинство предложений с гораздо более скромными зарплатами. Так, в Барановичской детской городской больнице ищут врача функциональной диагностики с высшим образованием на ставку. Предлагают 1800−2250 рублей до уплаты налогов. Там же нужны физиотерапевт и детский невролог. В первом случае оплата будет 1780−2100, а во втором — 1800−2430 рублей.

В Брестской городской детской поликлинике № 3 на ставку готовы взять участкового педиатра. Оплата — 2255 рублей.

Акушер-гинеколог востребован в Пинском межрайонном родильном доме. Занятость на ставку там оценили в 1946,17−3100,28 рубля. Врачу ультразвуковой диагностики готовы предложить 1695,60−2497,37 рубля.

Барановичская центральная поликлиника хочет нанять сразу 14 врачей-специалистов. К примеру, она ищет хирурга с оплатой на ставку 2158,11−2575,67 рубля. Кардиолог там может рассчитывать на 1,5−2,3 тыс., а проктолог — на 2,3−2,7 тыс.

Десять вакансий открыты в Лунинецкой центральной районной больнице. Среди них — место детского психиатра. Оплата при работе на полставки будет 924−988 рублей. Столько же могут платить онкологу с такой же нагрузкой. На четверть ставки ищут инфекциониста с оплатой 352−384 рубля в месяц.

Два анестезиолога-реаниматолога, которые придут в Ганцевичскую центральную районную больницу, смогут рассчитывать на оплату в 3,1−3,3 тыс. рублей.

Дрогичинская центральная районная больница ожидает рентгенолога на ставку с оплатой 1,8−2,1 тыс. рублей.

Напомним, в марте этого года министр здравоохранения Беларуси Александр Ходжаев заявлял, что средняя зарплата врачей в Беларуси выше 3 тыс. рублей.

В Витебской области — более 200 вакансий

216 врачей различного направления нужны на севере Беларуси. В этом случае самые высокие зарплаты в оршанском частном медцентре «Везалий». Кардиологу и оториноларингологу там предлагают по 4 тыс. в месяц.

Хирургов ждут в Миорской и Шумилинской центральных районных больницах. В первом месте оплата будет 2,1−2,3 тыс., а во втором — 2,2−2,4 тыс. В Шумилинской ЦРБ также ищут кардиолога на полставки — ему или ей предлагают до 1150 рублей.

У Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета открыты вакансии для 12 врачей-специалистов. Акушеру-гинекологу на полставки там предлагают 1,1−1,2 тыс., столько же на половину занятости будут платить терапевту. Неврологу на ставку — 2155−2300 рублей а эндоскописту — от 2 до 2,2 тыс.

Гомельская область — есть приличные зарплаты в госбольнице

248 врачей не хватает в юго-восточном регионе. Например, Гомельская центральная городская клиническая поликлиника ищет физиотерапевта. Готовы принять даже специалиста, который говорит на русском «удовлетворительно» (никаких требований по знанию беларусского языка не указано). Оплата на ставку — 1,5−2 тыс.

В центральную поликлинику Мозыря нужен отоларинголог. Оплату обещают в 1,8 тыс.

Буда-Кошелевская поликлиника нуждается в хирурге. Зарплата — 2 465,77 рубля, также готовы предоставить комнату в общежитии.

Сразу несколько специалистов ждут в Наровлянской ЦРБ. Причем указано, что места там вакантны до 31 июля 2026 года. Это касается инфекциониста, офтальмолога, врача общей практики. При этом зарплаты им предлагают от 2,5 до 4 тыс. рублей.

Заметно более скромные предложения в Светлогорской ЦРБ. Детский невролог, который туда устроится, будет иметь около 1,9 тыс., а участковый педиатр — 1377 рублей.

На Гродненщине частники платят до 4,5 тыс. рублей

В этом регионе открыто 248 вакансий для врачей. Здесь самые привлекательные финансовые условия для стоматологов и окулистов в частных клиниках. Для первых есть предложение в «ДиамантГрупп» в Островце и «АксисДент» в Гродно. В обоих случаях оплата — 3,5 тыс. рублей. Для окулистов — это «АМедис-плюс» в Лиде с оплатой в 3 тыс. рублей и «Сэлти-оптик» в Гродно (от 3 до 4,5 тыс.).

Традиционно в госструктурах оплата заметно ниже. Так, Щучинская ЦРБ хочет нанять двух врачей скорой, им предлагают от 1,5 до 2 тыс. Всего там нужны восемь врачей.

12 докторов ищут в Дятловскую ЦРБ. Нередко это неполная занятость. Например, на полставки готовы взять невролога и инфекциониста. Оплата — 825−1200 и 910−1120 рублей соответственно. На 0,75 ставки ищут рентгенолога. Ему готовы платить 1266−1400 рублей.

Есть место врача-кардиолога в Городской поликлинике № 7 Гродно. Зарплата — от 2 до 2,1 тыс.

Могилевская область — более трехсот мест

326 вакансий открыты для докторов в этом регионе. Среди них — 18 мест в Бобруйской скорой медпомощи. Там ищут пять кардиологов и столько же хирургов, четыре анестезиолога-реаниматолога, три терапевта, невролога. Указано, что зарплата будет варьироваться от 1,9 до 3 тыс. Здесь возможно предоставление комнаты в общежитии.

Могилевская детская поликлиника № 1 нуждается в участковом педиатре, оплата — 1,5−1,7 тыс. Неврологу в поликлинике № 2 предлагают около 2 тыс. в месяц. А такому же врачу в Шклове — 1,5−2 тыс.. Хирург в Кличевской ЦРБ может иметь 2,5−2,6 тыс.

Более 4,6 тыс. рублей в месяц будут получать новые стоматологи в «Медэкс-Могилев».

Минская область уступает по самым высоким зарплатам западному региону

Почти 500 вакансий для врачей открыто в Минской области (и это без столицы). Среди наиболее высокооплачиваемых вакансий есть место в клинике Управделами Лукашенко — 3830 рублей. Столько готовы платить онкологу. Кардиологу там же предлагают 3640 рублей, а терапевту — 3,5 тыс.

17 докторов нужны РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Александрова в Боровлянах. Онколог-хирург в этом месте при загрузке на ставку может рассчитывать на 2,5−2,8 тыс. Там же требуются два рентгенолога, им могут платить от 2 до 2,5 тыс.

Участковому педиатру в Дзержинской ЦРБ за работу на ставку готовы предложить 1,4−1,5 тыс. рублей. Хирургу в Слуцкой больнице — 1,5−1,7 тыс. Рентгенолог, который отзовется на вакансию в Борисовской ЦРБ, может рассчитывать на 2547 рублей при работе на ставку.

В Логойской больнице ждут акушера-гинеколога, которому предлагают 2 тыс. рублей в месяц.

Минск — лидер по дефициту кадров

Больше всего вакансий для докторов в столице — 868. Однако и в Минске зарплаты порой относительно небольшие. Например, 4-я городская поликлиника может платить детскому неврологу 2213−2871 рубль. Больше там предлагают врачу общей практики — 2556−3288 рублей.

Два педиатра нужны в 20-й поликлинике. Им готовы платить на ставку 2120−2350 рублей. Врачу общей практики в 10-й поликлинике могут предложить 2,8−3 тыс.

Врача функциональной диагностики ищут в 2-й городской клинической больнице на 2−2,4 тыс. в месяц.

