Зеленский: Украина готовит расширение «дальнобойности» ударов 27.10.2025, 19:46

Президент Украины провел заседание Ставки.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время очередного заседания Ставки главной темой стало расширение возможностей Украины для проведения дальних ударов по целям в России. В совещании приняли участие как производители оружия, так и военные, ответственные за его применение.

По словам главы государства, был проведен детальный анализ эффективности недавних операций украинских сил.

«Российская нефтепереработка уже чувствует последствия нашей работы и заплатит еще большую цену за войну», – отметил Зеленский.

Также стороны определили задачи для расширения географии использования дальнобойных средств поражения.

Президент сообщил, что Украина работает над заключением долгосрочных контрактов с отечественными производителями вооружения. В частности, трехлетний срок таких соглашений позволит предприятиям стабильно планировать производственные ресурсы и увеличить поставки в войска. Ожидается, что количество подписанных контрактов будет расти.

Отдельное внимание во время заседания уделили ситуации с российскими атаками на энергетическую и критическую инфраструктуру. Обсуждались дополнительные потребности в средствах противовоздушной обороны и координация с международными партнерами по их поставке. Зеленский отметил, что у союзников есть необходимые системы ПВО, и украинская дипломатия должна активнее работать над получением конкретных решений в этом направлении.

