Foreign Affairs: Началась эпоха энергетических войн 27.10.2025, 20:04

1,386

Это связано с двумя ключевыми факторами.

Контроль над энергоресурсами снова становится мощным инструментом влияния в международной политике. После почти полувека относительной стабильности и интеграции мировых энергетических рынков страны вновь используют энергию как средство давления, пишет Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

Примером стал энергетический кризис 2022 года, вызванный сокращением поставок российского газа в Европу после вторжения России в Украину. Китай ограничивал экспорт критических минералов, необходимых для производства полупроводников и батарей, а США использовали энергетические поставки как инструмент давления на европейских союзников. Даже Канада ввела надбавку на экспорт электроэнергии в США в ответ на торговые пошлины.

Возвращение энергетического оружия связано с двумя ключевыми факторами. Во-первых, усилившаяся конкуренция великих держав и экономическая фрагментация делают энергетику привлекательным инструментом экономического давления. Во-вторых, изменения в энергетическом секторе создают новые возможности для манипуляций: концентрация производства нефти, газа и критических минералов, рост спроса на электроэнергию и расширение цепочек поставок чистой энергии.

Мировой рынок нефти, например, постепенно сужается. Замедление добычи сланцевой нефти в США и ограниченные инвестиции в разведку увеличивают зависимость от ограниченного числа стран-производителей. По прогнозам Международного энергетического агентства, доля ОПЕК в мировом рынке нефти к 2050 году может вырасти до 40%, что усилит геополитическое влияние картеля. Аналогичные риски возникают и на рынке газа, особенно с ростом экспорта СПГ из США и Катара и увеличением европейской и азиатской зависимости от него.

Развитие чистой энергетики также носит двойственный характер. С одной стороны, возобновляемые источники и электрификация сокращают зависимость от импорта топлива, с другой — создают новые уязвимости: производство солнечных панелей, ветровых турбин и батарей сконцентрировано в нескольких странах, прежде всего в Китае. Ограничение экспорта этих технологий или минералов может вызвать рост цен, перебои в поставках и сдерживать развитие инфраструктуры.

Эксперты отмечают, что эффективная защита стран от энергетического давления требует комплексных мер — снижение зависимости от импортной энергии, повышение энергоэффективности, диверсификация поставок, развитие возобновляемой энергии и стратегические запасы критических материалов. В частности, США и Европа должны одновременно укреплять нефтегазовый сектор и развивать солнечную и ветровую энергетику, батареи, электромобили и производство критических минералов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com