Как часто белорусы опаздывают на работу и почему 2 27.10.2025, 20:08

Опрос.

Несмотря на то что послепандемийный мир почувствовал вкус к удаленке и разным гибридным вариантам, опоздание на работу остается одной из самых горячих корпоративных тем.

Руководители по-прежнему ломают голову над тем, как бороться с этим явлением, и некоторые придумывают нестандартные способы.

Например, в одной компании сделали бесплатные завтраки для тех, кто приезжает на работу за 30 минут до начала рабочего дня.

В другой те, кто в течение месяца приходили на работу вовремя, получали бонус в виде дополнительного дня отпуска или подарочного сертификата.

Но компаний, которые за опоздания наказывают, кажется, больше. Портал praca.by провел опрос и узнал отношение белорусов к непунктуальности коллег и подчиненных.

Можно ли опаздывать на работу

Отношение самих работников к опозданиям – и своим, и коллег – зависит от множества факторов.

В целом, как показывает опрос, оно довольно нейтральное: 43,6% участников опроса считают допустимыми редкие опоздания по уважительной причине. У всех бывают форс-мажоры – от этого никто не застрахован.

Второй по популярности ответ (39,3%) говорит о том, что многие вообще лояльно относятся к опозданиям. Главное – результат, считают они, и если человек качественно и в срок выполняет свои задачи, неважно, когда он пришел на работу. А еще это своеобразная компенсация переработок вечером.

Строго негативного отношения придерживается меньшинство, всего 17,1% голосовавших. Как правило, это очень дисциплинированные сотрудники, которые сами всегда приходят вовремя, часто – старшее поколение или работники в строго регламентированных сферах.

Как к опозданиям относятся начальники

Если вопрос поставить иначе и спросить, как в компании относятся к опозданиям (т.е., фактически, как относится руководство), то цифры несколько иные. Лояльны к опозданиям очень немногие – всего 7,9%. Строго наказывают намного больше компаний (18,7%).

О чем говорит цифра 73,4% с вариантом ответа «зависит от руководителя/ситуации»? Скорее всего о том, что опоздания не приветствуются, потому что большинство руководителей, мягко говоря, не очень хорошо к этому относится.

Как часто и почему опаздывают белорусы

Как оказалось, белорусы – очень пунктуальные люди, они никогда не опаздывают (45,2 %). Почти никогда. Ведь второй по популярности вариант ответа – "раз в неделю и даже чаще" – набрал тоже приличное количество голосов – 25,6%.

О чем это говорит? Наверное, о том, что есть люди организованные и неорганизованные. Можно ли что-то предпринять, чтобы вторые перешли в разряд первых? Кажется, нет.

Если человек регулярно опаздывает, то причиной может быть прокрастинация. По мнению известного ученого Стивена Бергласа, корень проблемы – в детском воспитании.

Со взрослым прокрастинатором может поработать психотерапевт, но не специалист по тайм-менеджменту. Но кто будет с этим возиться в организации, если только вечно опаздывающий не является очень ценным работником?

Работа в Беларуси | Поиск свежих вакансий

Поиск работы в Беларуси на Praca.by. У нас на портале вы найдете самые актуальные и свежие вакансии ведущих компаний от прямых работодателей.

Кстати, чаще всего причиной опозданий сотрудники называют «пробки/транспортные проблемы» (33,1%) и «форс-мажоры» (28,2%).

Как решить проблему регулярных опозданий

Самый популярный ответ здесь – "разбор причин" (43,9 %). Впрочем, не надо забывать, что решение должно быть комплексным и двигаться надо с двух сторон: со стороны руководителя и со стороны сотрудника.

Популярны и два других варианта – «гибкий график для всех» (20, 2%), если он, конечно, возможен, и «нужно замотивировать приходить вовремя» (18,2%).

В исследовании praca.by предлагают следующий алгоритм действий:

встреча один на один с опаздывающим сотрудником: выяснение причин, проявление эмпатии, обозначение проблемы и правил

решение: совместный поиск выхода из ситуации, например, гибкий график

контроль и фидбек: через определенный период провести еще одну встречу и обсудить прогресс

эскалация: если договоренности не выполняются – переходить к официальным предупреждениям и санкциям.

По мнению специалистов, создавая культуру взаимного уважения и ответственности, где время коллег ценится, компания решает проблему гораздо эффективнее, чем с помощью одних лишь дисциплинарных методов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com