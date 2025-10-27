В Беларуси вырастет налог на собак 1 27.10.2025, 20:15

1,530

Когда и на сколько.

Владельцев собак скоро ждут изменения: повысится размер налога на содержание питомцев. Подробности приводит «Портал коммунальной грамотности».

Сейчас хозяева животных платят раз в год фиксированную сумму: Br13 за обычную собак и Br63 за породу, считающуюся потенциально опасной.

С 2026 года эти суммы вырастут.

В будущем за обычную собаку нужно будет заплатить Br14, за «опасную» – Br67.

Кто может не платить налог собак

Полностью освобождены от налога на содержание этих животных инвалиды, у которых есть собака-поводырь, а также инвалиды I и II групп.

К ним относятся инвалиды, если они владеют собакой-поводырем или имеют I, II либо III группу инвалидности.

Пенсионеры могут не платить налог на собаку, если достигли общеустановленного пенсионного возраста или имеют право на досрочную пенсию.

Также имеют льготы родители, если воспитывают ребенка-инвалида до 18 лет или являются родителями в многодетной семье, воспитывающими трех и более детей до 18 лет.

В списке есть и жители частных домов – владельцы одноквартирных и блокированных жилых домов (льгота распространяется на одну собаку).

