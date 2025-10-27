В Норвегии назвали место испытания Россией ракеты «Буревестник»6
Испытания прошли 21 октября.
Россия испытала межконтинентальную крылатую ракету «Буревестник» на архипелаге Новая Земля, сообщает Reuters со ссылкой на главу норвежской разведки вице-адмирала Нильса Андреаса Стенсёнеса.
«Мы можем подтвердить, что Россия провела новые испытательные пуски крылатой ракеты большой дальности Skyfall («Буревестник» в кодификации НАТО) на Новой Земле», — сообщил Стенсёнес.
На Новой Земле (Архангельская область) находится Центральный полигон, где с 1954 по 1990 год было проведено свыше сотни ядерных испытаний, на которые пришлось 94% мощности всех произведенных СССР ядерных взрывов. В 1961-м там испытали так называемую «Царь-бомбу», или «Кузькину мать», — экспериментальную авиационную водородную бомбу мощностью около 58 мегатонн в тротиловом эквиваленте.
Россия после распада СССР не проводила ядерных испытаний.