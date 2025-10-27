В Норвегии назвали место испытания Россией ракеты «Буревестник» 6 27.10.2025, 20:19

4,874

ракета «Буревестник»

Испытания прошли 21 октября.

Россия испытала межконтинентальную крылатую ракету «Буревестник» на архипелаге Новая Земля, сообщает Reuters со ссылкой на главу норвежской разведки вице-адмирала Нильса Андреаса Стенсёнеса.

«Мы можем подтвердить, что Россия провела новые испытательные пуски крылатой ракеты большой дальности Skyfall («Буревестник» в кодификации НАТО) на Новой Земле», — сообщил Стенсёнес.

На Новой Земле (Архангельская область) находится Центральный полигон, где с 1954 по 1990 год было проведено свыше сотни ядерных испытаний, на которые пришлось 94% мощности всех произведенных СССР ядерных взрывов. В 1961-м там испытали так называемую «Царь-бомбу», или «Кузькину мать», — экспериментальную авиационную водородную бомбу мощностью около 58 мегатонн в тротиловом эквиваленте.

Россия после распада СССР не проводила ядерных испытаний.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com