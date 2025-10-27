закрыть
В Норвегии назвали место испытания Россией ракеты «Буревестник»

6
  • 27.10.2025, 20:19
  • 4,874
В Норвегии назвали место испытания Россией ракеты «Буревестник»
ракета «Буревестник»

Испытания прошли 21 октября.

Россия испытала межконтинентальную крылатую ракету «Буревестник» на архипелаге Новая Земля, сообщает Reuters со ссылкой на главу норвежской разведки вице-адмирала Нильса Андреаса Стенсёнеса.

«Мы можем подтвердить, что Россия провела новые испытательные пуски крылатой ракеты большой дальности Skyfall («Буревестник» в кодификации НАТО) на Новой Земле», — сообщил Стенсёнес.

На Новой Земле (Архангельская область) находится Центральный полигон, где с 1954 по 1990 год было проведено свыше сотни ядерных испытаний, на которые пришлось 94% мощности всех произведенных СССР ядерных взрывов. В 1961-м там испытали так называемую «Царь-бомбу», или «Кузькину мать», — экспериментальную авиационную водородную бомбу мощностью около 58 мегатонн в тротиловом эквиваленте.

Россия после распада СССР не проводила ядерных испытаний.

