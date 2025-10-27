В Беларуси выпустили зимние шины с национальным орнаментом
- 27.10.2025, 21:03
Пора менять лысую резину.
«Белшина» расширит линейку зимних шин премиум-класса, сообщила на пресс-конференции «Развитие автомобильной промышленности: модернизация, экологичность и экспортный потенциал» начальник бюро маркетинговых исследований и стратегического маркетинга предприятия Анна Басаревская, передает БелТА.
В этом сезоне предприятие представило на рынке новую линейку Artmotion Snow Premium. Пока речь идет только о трех типах размера, но в будущем их число увеличится до 16.
Основной идеей бренда является сохранение и популяризация национальных традиций Беларуси. «В оформлении боковины премиальных шин используются белорусские графические элементы, такие как орнаменты, символы, руны, обереги. Шины имеют уникальную конструкцию, а также изготовлены с использованием специальных резиновых смесей по фирменной технологии. Мы надеемся, что в этом зимнем сезоне белорусские автовладельцы смогут по достоинству оценить нашу новинку», - отметила Анна Басаревская.
Специальный состав резиновой смеси призван обеспечить хорошее торможение и управляемость на льду и снегу, сцепление с мокрым покрытием или заснеженным дорожным полотном, а также низкое сопротивление качению.
Начальник инженерно-технического центра ОАО «Белшина» Сергей Каюшников отметил, что в расширение ассортимента продукции вкладываются значительные средства. Одна из последних новинок для производителей сельхозтехники — шины для эксплуатации на пониженном давлении, что обеспечивает снижение нагрузки на почву. Разрабатываются шины для автомобилей «БЕЛДЖИ». Завершаются испытания шин, предназначенных для электромобилей.
«Инновационное развитие невозможно без взаимодействия с научными организациями. Активно сотрудничаем как с техническими центрами белорусских машиностроителей, так и с научными организациями Республики Беларусь, международными научными центрами, в частности, с Воронежский технологическим университетом, центром научной мысли Китайской Народной Республики Университетом науки и технологии Циндао», - рассказал Сергей Каюшников.