27 октября 2025, понедельник, 22:11
Украина и Хорватия договорились о совместном производстве вооружения

1
  • 27.10.2025, 21:08
Сотрудничество Киева и Загреба выходит на новый уровень.

Украина и Хорватия договорились о расширении совместного производства вооружения. Страны подписали Письмо о намерениях по углублению оборонно-промышленного сотрудничества.

Об этом сообщает Telegram министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

«Поблагодарил Хорватию за предоставленные 13 пакетов военной помощи на сумму более 200 млн. євро. Вскоре ожидаем 14-й пакет помощи и 15-й до конца этого года», - сказал Шмыгаль во время встречи с вице-премьер-министром - министром обороны Хорватии Иваном Анушичем.

По его словам, уже в начале 2026 года Украина и Хорватия проведут совместный индустриальный форум производителей оборонной продукции.

Кроме того, министры обороны двух стран обсудили совместное участие в механизме SAFE и возможность присоединения Хорватии к инициативе PURL.

«Обсудили потенциал для участия в инициативе совместного производства FPV-дронов. Видим интерес Хорватии к этой возможности», - отметил министр обороны Украины.

Также Шмыгаль отметил роль Хорватии в деятельности «Коалиции по разминированию». В частности, хорватская компания DOK-ING уже передала 69 машин для разминирования, а также начала производство запчастей на территории Украины.

