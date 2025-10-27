Украина и Хорватия договорились о совместном производстве вооружения 1 27.10.2025, 21:08

Сотрудничество Киева и Загреба выходит на новый уровень.

Украина и Хорватия договорились о расширении совместного производства вооружения. Страны подписали Письмо о намерениях по углублению оборонно-промышленного сотрудничества.

Об этом сообщает Telegram министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

«Поблагодарил Хорватию за предоставленные 13 пакетов военной помощи на сумму более 200 млн. євро. Вскоре ожидаем 14-й пакет помощи и 15-й до конца этого года», - сказал Шмыгаль во время встречи с вице-премьер-министром - министром обороны Хорватии Иваном Анушичем.

По его словам, уже в начале 2026 года Украина и Хорватия проведут совместный индустриальный форум производителей оборонной продукции.

Кроме того, министры обороны двух стран обсудили совместное участие в механизме SAFE и возможность присоединения Хорватии к инициативе PURL.

«Обсудили потенциал для участия в инициативе совместного производства FPV-дронов. Видим интерес Хорватии к этой возможности», - отметил министр обороны Украины.

Также Шмыгаль отметил роль Хорватии в деятельности «Коалиции по разминированию». В частности, хорватская компания DOK-ING уже передала 69 машин для разминирования, а также начала производство запчастей на территории Украины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com