Как будут работать поликлиники и больницы в ноябрьские выходные 27.10.2025, 22:01

Минздрав утвердил график.

Министерство здравоохранения утвердило график работы медучреждений в праздничные и выходные дни в ноябре 2025 года, сообщает пресс-служба ведомства.

7 ноября (пятница) – все учреждения здравоохранения, включая поликлиники, больницы, аптеки и службы крови, работают по графику праздничного дня.

8 ноября (суббота) – поликлиники и аптеки работают по субботнему графику, а стационары и РНПЦ – по обычному рабочему дню.

Пациентам рекомендуют заранее уточнять расписание в конкретном учреждении.

Длинные выходные

Ближайшие длинные выходные выпадут в ноябре. Поскольку День Октябрьской революции отмечается 7 ноября (в пятницу), белорусы получат мини-отпуск с 7 по 9 ноября.

А в декабре нас ждет еще один приятный бонус: католическое Рождество (25 декабря) выпадает на четверг. При этом пятницу, 26 декабря, перенесут на субботу, 20 декабря, что обеспечит сразу четыре дня отдыха подряд – с 25 по 28 декабря.

Что касается 2026 года, он начнется с еще одного мини-отпуска: благодаря Новому году, который выпадает на четверг, первые выходные продлятся с 1 по 4 января.

Весной дополнительные выходные ожидаются на Радуницу – 21 апреля. Чтобы продлить отдых, понедельник, 20 апреля, объявлен выходным (с отработкой 25 апреля). В итоге получится четырехдневный отдых с 18 по 21 апреля.

В июле 2026 года трехдневные выходные выпадут на День Независимости – 3 июля (пятница), а в декабре снова ожидается праздничная пауза: католическое Рождество выпадет на пятницу, и выходные продлятся с 25 по 27 декабря.

