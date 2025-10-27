закрыть
27 октября 2025, понедельник, 23:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Литва требует новых санкций против режима Лукашенко

1
  • 27.10.2025, 22:13
  • 1,428
Литва требует новых санкций против режима Лукашенко

Также Вильнюс хочет синхронизировать ограничения с антироссийскими.

Евросоюзу необходимо усилить санкции против Беларуси и синхронизировать их с антироссийскими. Белорусские власти дают для этого поводы.

Об этом в комментарии Politico заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

«Необходимо расширить режим санкций против Беларуси, включая гибридные действия как одну из причин. Нужно синхронизировать санкции против России и Беларуси, и есть некоторые секторальные ограничения, по которым мы пока не согласованы, например авиация», - отметил чиновник.

Глава МИД обратил внимание, что Евросоюзу также необходимо серьезно рассмотреть введение пошлин на белорусские товары.

Будрис добавил, что Литва теперь будет работать с НАТО и ЕС над совместным ответом и ожидает не только политической поддержки, «но и конкретных мер против белорусского режима», чтобы ясно показать, что нарушение воздушного пространство Литвы с территории Беларуси недопустимо.

«Они предоставляют дополнительные поводы, почему это необходимо и что нужно делать. Наш аргумент - если мы не остановим их здесь, они сделают это в другом месте», - обратил внимание министр.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Не успевают протрезветь
Не успевают протрезветь Ирина Халип
Путин труслив по своей натуре
Путин труслив по своей натуре Андрей Санников
Почему Трамп отменил встречу с Путиным
Почему Трамп отменил встречу с Путиным Леонид Невзлин
Трамп и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой?
Трамп и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой? Иван Яковина