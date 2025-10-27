Литва требует новых санкций против режима Лукашенко 1 27.10.2025, 22:13

Также Вильнюс хочет синхронизировать ограничения с антироссийскими.

Евросоюзу необходимо усилить санкции против Беларуси и синхронизировать их с антироссийскими. Белорусские власти дают для этого поводы.

Об этом в комментарии Politico заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

«Необходимо расширить режим санкций против Беларуси, включая гибридные действия как одну из причин. Нужно синхронизировать санкции против России и Беларуси, и есть некоторые секторальные ограничения, по которым мы пока не согласованы, например авиация», - отметил чиновник.

Глава МИД обратил внимание, что Евросоюзу также необходимо серьезно рассмотреть введение пошлин на белорусские товары.

Будрис добавил, что Литва теперь будет работать с НАТО и ЕС над совместным ответом и ожидает не только политической поддержки, «но и конкретных мер против белорусского режима», чтобы ясно показать, что нарушение воздушного пространство Литвы с территории Беларуси недопустимо.

«Они предоставляют дополнительные поводы, почему это необходимо и что нужно делать. Наш аргумент - если мы не остановим их здесь, они сделают это в другом месте», - обратил внимание министр.

