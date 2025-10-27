Трамп попросит Си Цзиньпина надавить на Россию 27.10.2025, 22:56

Пекин может помочь завершить войну РФ в Украине.

Президент США Дональд Трамп в ходе предстоящей встречи может попросить председателя КНР Си Цзиньпина усилить давление на Россию. Об этом заявил постпред США в НАТО Мэттью Уитакер в эфире телеканала Fox News.

«У них [Трампа и Си] есть много тем для обсуждения. Главное, чтобы Китай оказался среди тех, кто надавит на Россию, чтобы закончилась война», — сказал Уитакер.

25 октября Дональд Трамп заявил, что намерен обсудить с китайским лидером на предстоящей неделе темы сокращения закупок российской нефти Китаем.

