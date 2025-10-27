закрыть
28 октября 2025, вторник, 0:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Дома вы могли бы наварить 8 литров борща»

1
  • 27.10.2025, 23:39
«Дома вы могли бы наварить 8 литров борща»

Белоруска удивилась цене колы в кафе, а ее подписчиков возмутила стоимость основного блюда.

Белоруску удивил чек за обед в одном из заведений Бреста. Она отметила, что 0,5 л кока-колы стоит почти как половина порции борща. Своим возмущением девушка поделилась в соцсети Threads, обратило внимание издание Tochka.by.

«0,5 колы стоит как половина борща — 8 рублей. Это вообще нормально?» — поинтересовалась автор поста, приложив чек, согласно которому «наваристый борщ с фермерским салом» обошелся в 18 рублей.

Пост вызвал споры в соцсетях. Многих пользователей удивили как стоимость напитка, так и основного блюда.

«Дома вы могли бы выпить колу за 2,5 рубля и еще на 18 рублей наварить 8 литров борща».

«За 18 рублей я могу сварить такую приличную кастрюльку».

«С чего вдруг претензия к коле, а вот борщ за 18 рублей это, по-вашему, норма?!»

«А зачем покупать колу в общепите и потом возмущаться? Выйди, купи в магазине, или так уж невтерпеж».

«Это где такие цены? В аэропорту и то дешевле».

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Не успевают протрезветь
Не успевают протрезветь Ирина Халип
Путин труслив по своей натуре
Путин труслив по своей натуре Андрей Санников
Почему Трамп отменил встречу с Путиным
Почему Трамп отменил встречу с Путиным Леонид Невзлин
Трамп и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой?
Трамп и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой? Иван Яковина