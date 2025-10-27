«Дома вы могли бы наварить 8 литров борща» 1 27.10.2025, 23:39

Белоруска удивилась цене колы в кафе, а ее подписчиков возмутила стоимость основного блюда.

Белоруску удивил чек за обед в одном из заведений Бреста. Она отметила, что 0,5 л кока-колы стоит почти как половина порции борща. Своим возмущением девушка поделилась в соцсети Threads, обратило внимание издание Tochka.by.

«0,5 колы стоит как половина борща — 8 рублей. Это вообще нормально?» — поинтересовалась автор поста, приложив чек, согласно которому «наваристый борщ с фермерским салом» обошелся в 18 рублей.

Пост вызвал споры в соцсетях. Многих пользователей удивили как стоимость напитка, так и основного блюда.

«Дома вы могли бы выпить колу за 2,5 рубля и еще на 18 рублей наварить 8 литров борща».

«За 18 рублей я могу сварить такую приличную кастрюльку».

«С чего вдруг претензия к коле, а вот борщ за 18 рублей это, по-вашему, норма?!»

«А зачем покупать колу в общепите и потом возмущаться? Выйди, купи в магазине, или так уж невтерпеж».

«Это где такие цены? В аэропорту и то дешевле».

