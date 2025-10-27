Стармер: Украина в лучшем положении после санкций Трампа против России 27.10.2025, 23:54

Более жесткая позиция США может ослабить способность Кремля продолжать войну.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил, что перспективы для Украины улучшаются после того, как президент США Дональд Трамп ввел санкции против российской нефти. Это свидетельствует об осторожном оптимизме союзников Киева относительно того, что более жесткая позиция США может ослабить способность Кремля продолжать войну, заявил британский политик в интервью Bloomberg.

На прошлой неделе лидер США объявил о санкциях против российских нефтяных гигантов «Роснефть» и «Лукойл», заявив, что разочарован отсутствием прогресса президента России в направлении мира. Это указывает на то, что месяцы дипломатических усилий европейских лидеров, направленных на убеждение Трампа занять более жесткую позицию против Владимира Путина, наконец дают результаты.

«Самым большим достижением я считаю то, что мы сделали по санкциям», — сказал британский премьер. «Мы ввели санкции против всех крупных нефтяных компаний, президент Трамп санкционировал две нефтяные компании, а ЕС представил свой последний пакет санкций — все это в течение нескольких дней. Это имело значительное влияние на экономику России».

Европейские чиновники частным образом выражали разочарование из-за изменчивых позиций Трампа по конфликту. Он то оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот согласился на сделку, то угрожал санкциями России, а затем встречался с Путиным в Анкоридже. Хотя европейские страны осознают риск того, что Трамп может снова изменить свою позицию, есть надежда, что новые санкции США станут поворотным моментом.

Стармер рассказал, что в воскресенье имел телефонный разговор с Трампом, во время которого обсуждался вопрос давления на Китай, чтобы тот прекратил покупать российскую нефть, поскольку важно «продолжать» усилия для создания экономического давления на Россию.

«Трамп на этой неделе встречается с президентом Си», — сказал Стармер. «Я вчера разговаривал с ним об этой встрече с президентом Си, поэтому я считаю, что это важно в этом контексте».

Премьер отметил, что его поразило то, что на прошлой неделе Индия и Китай также сократили свою зависимость от России, но его месседж в Пекин звучит так: «всем нужно прекратить покупать российскую нефть».

Стармер также сообщил, что обсуждает с Трампом вопрос предоставления Украине ракет большой дальности. Премьер-министр призвал европейских союзников ускорить решение об использовании замороженных активов Центрального банка России для помощи Украине, утверждая, что вместе с санкциями это может показать Путину, что поддержка Западом Украины переживет способность российской экономики вести войну.

«Экономика России несет значительные убытки, и поэтому нам нужно продолжать работать над санкциями», — отметил Стармер. «Это моя оценка, и это также оценка ЕС».

