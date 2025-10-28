закрыть
28 октября 2025, вторник, 0:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Европейская пивоварня создала самую маленькую в мире бутылку пива

  • 28.10.2025, 1:02
Европейская пивоварня создала самую маленькую в мире бутылку пива

Размером с «рисовое зернышко».

Датская компания Carlsberg представила самое маленькое в мире безалкогольное пиво: бутылка высотой всего 12 мм содержит одну каплю пива. Как сообщила пресс-служба шведского филиала Carlsberg 17 октября, эта бутылка является «символом умеренного потребления».

Самая маленькая в мире бутылка безалкогольного пива Carlsberg имеет высоту 12 мм и вмещает 0,005 см³ пива – всего одну каплю. Несмотря на размер, сравнимый с «рисовым зернышком», бутылка имеет этикетку Carlsberg и герметичную крышечку, сообщил производитель.

«Чтобы привлечь к ответственному потреблению, мы презентуем нашу самую умеренную идею. Самое маленькое в мире пиво настолько маленькое, что его почти невозможно заметить. Но смысл гораздо более весомый: мы хотим напомнить о важности ответственного питья», – пояснил Каспер Даниэльссон, руководитель отдела коммуникаций Carlsberg Sweden.

По словам Даниэльссона, «можно подумать, что бутылки не существует или что фото сгенерированы искусственным интеллектом», а на самом деле ее создание – результат «мастерства, инноваций и тесного сотрудничества с несколькими экспертами».

В Carlsberg рассказали, что бутылку разработала компания Glaskomponent, специализирующаяся на выдувании стекла для лабораторного оборудования. А художница-миниатюрист Оса Странд добавила «крышку, этикетку и краску».

«Разработка цвета, крышки и этикетки для 12-мм бутылки была одновременно невероятно сложной и интересной. Не было установленного способа решения этой проблемы, но благодаря точности, терпению и изобретательности мы все устроили», – цитирует пресс-служба Carlsberg художницу Странд.

В компании сообщили, что это пиво специально сварено на экспериментальном пивоваренном заводе Carlsberg в Фалькенберге.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Не успевают протрезветь
Не успевают протрезветь Ирина Халип
Путин труслив по своей натуре
Путин труслив по своей натуре Андрей Санников
Почему Трамп отменил встречу с Путиным
Почему Трамп отменил встречу с Путиным Леонид Невзлин
Трамп и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой?
Трамп и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой? Иван Яковина