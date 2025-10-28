Трамп назвал главных потенциальных кандидатов в президенты США от Республиканской партии 28.10.2025, 2:32

По его словам, это «замечательные люди».

Президент США Дональд Трамп считает, что на следующих президентских выборах могут баллотироваться государственный секретарь Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс. Об этом он сказал журналистам 27 октября на борту Air Force One, видео опубликовал канал Белого дома в YouTube.

Один из присутствовавших в самолете журналистов попросил Трампа прокомментировать слова его экс-советника Стива Беннона, который в интервью The Economist назвал действующего главу Белого дома «инструментом божественной воли» и заявил, что тот будет баллотироваться на третий срок и люди «просто должны смириться с этим».

Одним из вариантов, которым могла бы воспользоваться администрация Трампа, чтобы обойти конституционный запрет на третий срок, – баллотироваться как вице-президент. Однако Трамп отверг это.

Комментируя слова Беннона, Трамп заявил, что его рейтинги «лучшие за все время», однако он «не думал» о предстоящем баллотировании. В то же время он заявил, что в США есть «очень хорошие люди».

Другая журналистка попросила американского президента уточнить, о ком идет речь.

«У нас замечательные люди. Не хочу вдаваться в детали, но один из них стоит прямо здесь», – сказал Трамп, оглядываясь на стоявшего у него за спиной Рубио.

Также он упомянул о Вэнсе.

«У нас Джей Ди – очевидно, вице-президент замечательный. Я считаю, что Марко – тоже замечательный. И, думаю, вряд ли кто-то будет выступать против них. Если они когда-нибудь объединятся, это будет сила, которую невозможно остановить. Действительно, я в это верю. Я был бы рад этому. У меня сейчас самые лучшие показатели за всю историю. Это просто невероятно. У меня лучшие результаты – и вы спрашиваете, не исключаю ли я этого? Ну, вам решать», – заявил Трамп.

