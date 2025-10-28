La Stampa: У РФ есть четыре слабых места 28.10.2025, 5:11

Они указывают на то, что Путин проиграет войну в Украине.

Владимир Путин по-прежнему убежден, что сможет добиться победы в Украине военным путем, но реальность значительно отличается от его представлений. Об этом 27 октября пишет итальянская газета La Stampa со ссылкой на два высокопоставленных источника.

Согласно оценкам разведсообщества США, существует четыре ключевые причины, по которым Москва не может достичь победы на поле боя: нехватка личного состава, ухудшение экономической ситуации, незначительные успехи на фронте и технологическое превосходство Украины.

Россия испытывает острую нехватку подготовленных бойцов и вынуждена массово привлекать резервистов. По данным разведки, только в первом квартале 2025 года было мобилизовано около 90 тыс. человек, а всего за год — почти 300 тыс., что стало серьезным финансовым бременем для государства. Новые подразделения формируются в спешке, а бойцы часто отправляются на фронт после минимальной подготовки.

Экономическая ситуация также ухудшается: инфляция превышает 10%, ключевая ставка – 17 %, а рост ВВП, по прогнозу МВФ, упадет до 0,6 % после 4% в 2024 году. Стоимость войны уже оценивается в $150 млрд и финансируется в основном за счет экспорта нефти и газа. Аналитики предупреждают, что к 2026–2027 годам последствия этих расходов могут стать критическими.

Несмотря на заявления Кремля об успехах, реальная динамика на фронте остается минимальной. Российские войска теряют бронетехнику «в несоразмерных масштабах» по сравнению с ограниченными территориальными продвижениями, пишет издание. Даже в районах частичных успехов, например под Покровском и Мирноградом, украинская противовоздушная оборона продолжает эффективно действовать. По оценке США, усилия России на фронте несопоставимы с достигнутыми результатами и неустойчивы в долгосрочной перспективе.

В технологическом плане Москва улучшила производство дронов «Герань-2», которые являются копиями иранских Shahed, и использует гиперзвуковые ракеты при поддержке Китая. Однако Украина развила собственное производство боевых беспилотников, увеличив выпуск с 1,5 до 3 млн единиц, и представила новые ракеты Flamingo с дальностью до 3 тыс. км. Хотя они все еще уязвимы для ПВО, это важный технологический прорыв, отмечается в статье.

Американские аналитики делают вывод, что при всей уверенности Путина в успехе, совокупность военных, экономических и технологических факторов указывает на то, что Россия далека от победы, а ее ресурсы постепенно истощаются.

