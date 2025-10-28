Удар по Белгородской дамбе: объявлена чрезвычайная ситуация

Удар по Белгородской дамбе: объявлена чрезвычайная ситуация1
Уровень воды упал на один метр.
В Белгороде 27 октября был объявлен режим ЧС после того, как Вооруженные силы Украины дважды атаковали дамбу местного водохранилища.
Российские СМИ ссылаются на решение Федерального агентства водных ресурсов «Центррегионводхоз», сообщает «РБК-Украина».
По данным ведомства, в результате ударов получили повреждения донный водовыпуск и оба затвора, которые отвечают за регуляцию уровня воды.
Это уже привело к снижению уровня на один метр. На плотине ведутся аварийно-восстановительные работы, заявили в ведомстве. В частности, рабочие приступили к засыпке канала, чтобы избежать обмеления водохранилища и затопления территорий ниже по течению.
Что известно об атаке на водохранилище
В ночь на субботу, 25 октября, российские СМИ и местные паблики начали сообщать, будто украинские войска атаковали плотину Белгородского водохранилища ракетами HIMARS.
Отмечалось, что в результате прилёта были повреждены несколько зданий с техническим оборудованием, подъёмные механизмы одного из спускных шлюзов и гребень дамбы.
На следующий день в СМИ появилась информация, что в ночь на 26 октября Белгородскую дамбу атаковали дроны, в результате чего была повреждена плотина, что повлекло резкое поднятие воды в реке Северский Донец.
Утром уровень воды упал более чем на метр. В течение дня атаки на неё продолжались.
Впоследствии местные власти подтвердили подтопление десяти участков в Шебекинском округе и объявили эвакуацию населения.