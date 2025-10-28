закрыть
28 октября 2025, вторник, 9:41
«За 20 часов в неделю зарабатываю 1200 долларов»

  • 28.10.2025, 8:34
  • 4,744
Самый известный белорусский лыжник рассказал о работе в Польше.

У лыжника Сергея Долидовича была очень долгая и насыщенная карьера. Уроженец Орши принимал участие в семи Олимпиадах и 12 чемпионатах мира. На Играх в 2014 году Сергей занял пятое место, был победителем этапа Кубка мира. Сегодня он работает с биатлонистами в польском Закопане. MOST поговорил с ним о жизни в Польше, детях и тренерстве.

От Закопане до Закопане

В феврале 2022 года, незадолго до начала полномасштабной войны в Украине, Долидович вместе с семьёй уехал в Польшу. Они живут в Закопане, а конкретнее — в деревне Косцелиско.

С Закопане у Сергея давняя связь. Он вспоминает, что в начале 90-х впервые выехал сюда на заграничные сборы, а ещё здесь познакомился с женой Ириной, которая также занималась лыжными гонками.

— За 30 лет, конечно, в Закопане почти всё поменялось. Но вот база, куда приезжали на сборы, осталась той же. Ответственные люди годами не знают, что с этим всем делать. Трассу, стрельбище обновили, а с остальным до сих пор не могут разобраться, — рассказывает собеседник.

Долидович работает учителем-тренером по биатлону в спортивной школе — аналоге нашего интерната. По словам белоруса, тренером в Польше стать проще — достаточно окончить курсы. А вот учителю без высшего образования никак.

— В Беларуси окончил БГУФК и, когда здесь подтвердили диплом, что заняло несколько месяцев, стал полноценно работать. Пошёл уже мой третий год в школе. Тренирую юных биатлонистов (в группе 20 человек — от 12 до 18 лет) вместе с двумя тренерами из Польши. Мне нравится. Готовим кадры для молодёжной сборной. Я больше отвечаю за функциональную подготовку и технику лыжного хода.

Долидович пока не может работать с оружием — одним из ключевых элементов подготовки биатлонистов. Для этого недостаточно временного ВНЖ, нужен постоянный.

С коллегами у белоруса сложились доверительные отношения. У одного из них Долидович со всей семьёй недавно был на свадьбе.

— Посмотрели, как гурали (этнокультурная группа поляков. — Прим. ред.) веселятся. Собралось человек сто. Половина — со стороны жениха — пришла в гуральских костюмах, некоторые были на лошадях. А вторая половина — обычные городские жители, так как жена коллеги из Познани. Получился интересный контраст. Пьют поляки, конечно, много. Я уже не такой крепкий.

Работа, семья и польские будни

В группе Долидовича между сборами тренируется и 18-летний Гжегож Галица. Его считают очень талантливым. Зимой 2025 года биатлонист выиграл три золотые медали на юниорском чемпионате Европы, потом стал серебряным призёром юниорского чемпионата мира.

— Немного работал с Гжегожем и в молодёжной сборной. Парень прекрасно готов функционально. Посмотрим, как у него пойдёт. Наша задача в школе — не только обучить правильной технике, заложить фундамент, но и не выхолостить спортсменов. Можно блистать по юниорам, а потом потеряться среди взрослых.

До подтверждения белорусского диплома Долидович тренировал в Польше вместе с ещё одним специалистом молодёжную сборную по биатлону, затем полгода был школьным аниматором: занимался с детьми, присматривал за футбольным полем.

Сейчас Сергей работает с юными биатлонистами 20 часов в неделю. Говорит, что это его вполне устраивает.

— Мы начинаем в 7:30 утра. После спорта ученики идут к 11:15 на другие уроки, а я фактически свободен. Зарабатываю 4500 злотых (около 1200 долларов. — Прим. ред.) нетто. Во второй половине дня нередко помогаю жене по хозяйству в гостинице. В Закопане есть небольшой бюджетный отель. Жена принимает гостей, кормит их. А я могу и газон подстричь, и что-то починить — всё понемногу. Приезжим хорошо, что из этой гостиницы очень удобно начинать горные походы.

По словам Сергея, из-за занятости в школе и отеле сам он почти не ходил в горы и не выбирался за пределы Закопане.

— Мне хватает работы и общения с семьёй. Старшая дочь периодически приезжает в гости. Ольга в прошлом году вышла замуж за белоруса. Живёт всего в 20 километрах от нас. Она ещё до нашей эмиграции училась в Варшаве, а сегодня работает удалённо программистом.

«Раньше были мысли, что вот-вот поеду домой»

В 2020 году Долидович выступил за перемены в Беларуси и высказывался против насилия. После этого ему стали мешать тренировать лыжников (в числе его учеников была и средняя дочь Дарья), что и послужило одной из причин эмиграции.

В октябре этого года Долидовича включили в базу розыска России. Парадокс, но, по словам белоруса, это в какой-то степени «помогло успокоиться».

— Конечно, скучаю по Беларуси, хотел бы там жить. Но понимаю, что в ближайшее время не могу вернуться на родину. Раньше постоянно были мысли, что вот-вот поеду домой.

Сергей живёт в Закопане почти четыре года. Говорит, что время пролетело очень быстро. Местные жители уже не считают его чужим.

— Поначалу чувствовалась дистанция. Негатива не было, но относились настороженно. Очень мало кто знал о ситуации в Беларуси и конкретно обо мне. Кому ни рассказывал о происходящем — делали круглые глаза. Однажды меня даже за украинца приняли. Но теперь местные видят, что мы никуда не уезжаем, больше доверяют.

В целом Долидовича всё устраивает. Минус только один — отсутствие своего жилья.

— У нас хорошие апартаменты, 90 квадратов. На аренду отдаём как раз ту сумму, которую зарабатываю в школе. Но дополнительное занятие я себе всегда найду. И лучше буду делать это в Польше в своё удовольствие, чем там, где меня не ждут.

Дочь верила, что будет востребована в белорусском биатлоне, но выступает как беженка

Быстрее всего, считает собеседник, удалось адаптироваться к польским будням младшей дочери Злате. Она ходит в третий класс.

— По-польски Злата говорит вообще без акцента, иногда помогает мне с переводом. В школе ей всё нравится. У них там лайтовый режим. Домашнего задания нет, оценок тоже. Многим родителям это не нравится. А мне кажется, что талант всегда пробьётся — постоянная зубрёжка не даст плодов, — рассказывает Долидович.

По его словам, Злата с удовольствием посещает и уроки религии. Она приобщает семью к посещению костёла. На воскресных службах нередко многолюдно.

Гораздо труднее в силу возраста и спортивных обстоятельств в новой стране пришлось средней дочери Долидовича — Дарье. Она верила, что будет востребована в белорусском биатлоне, но оказалась не нужна.

Теперь бывшая лыжница тренируется с резервной польской командой. В прошлом году Долидович стала первой в мире биатлонисткой, выступающей как беженка.

— Мы очень благодарны Международному олимпийскому комитету (МОК), Международному союзу биатлонистов, НОК Польши и Федерации биатлона Польши, что дали шанс Дарье тренироваться, выступать и иметь возможность реализоваться. МОК выделил стипендию на полтора года — 1500 долларов в месяц. Эти деньги почти полностью уходят на сборы, — говорит Сергей.

Одной из главных проблем остаётся инвентарь. В частности, у Дарьи очень старая винтовка — оружию больше 20 лет.

В прошлом сезоне белоруска соревновалась среди юниорок. Лучший результат — 32-е место в спринте на чемпионате мира. Сейчас Долидович готовится к стартам среди взрослых на Кубке IBU — второй по рангу серии соревнований после Кубка мира.

— Из-за всех переездов и палок в колёса, которые нам ставили в Беларуси, последние три года у Дарьи фактически выпали из подготовки. Но у неё есть перспективы в биатлоне. На данном этапе она гораздо больше тренируется централизованно со сборной, чем со мной. Растёт в конкурентной среде. Хотя Дарья не занимает чьё-то место в команде — она тренируется за деньги МОК, а не Польши.

«Тут никто не занимается приписками»

Закопане находится у подножия Татр. Наличие гор, по наблюдению Долидовича, мало стимулирует физическую активность местных жителей.

— Мне кажется, в Польше упор больше на образование. Нет фанатизма по тем же зимним видам спорта. Многое зависит от родителей, конечно. Но тут никто не занимается приписками, мол, у нас столько-то процентов занимающихся спортом.

«Бюджетных денег на всех не хватит»

21 октября стало известно, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допустит белорусов к отбору на Олимпиаду 2026 года в Италии.

На главном старте четырёхлетия не выступят не только лыжники, но и фристайлисты, где у белорусов были медали на всех зимних ОИ начиная с 1998 года.

— Думаю, белорусские лыжники не сильно расстроились. Наоборот: «Фух, классно, что не допустили, не надо ехать, позориться». Будут дальше соревноваться в какой-нибудь Якутии. Может, я немного иронизирую, но о серьёзных результатах в лыжных гонках не было бы речи. В лучшем случае — попадание в топ-50 в индивидуальных дисциплинах. Белорусы четыре года не выступали в Кубке мира среди сильнейших, а спорт не стоял на месте, — рассуждает Долидович.

По его словам, «главный спортсмен» в Беларуси всё меньше внимания уделяет спорту: сказываются и возраст, и все события в мире.

— Лыжи, фристайл — давайте признаем — не особо популярны и требуют вливания средств. В Беларуси же спорт не перешёл на коммерческие рельсы, чтобы не зависеть от государства, а бюджетных денег на всех наверняка не хватит. Лучше бы в нынешней ситуации вкладывали в детский спорт.

