Белорусов в ноябре ждут перемены 28.10.2025, 8:40

1,986

Фото: svaboda.org

Большие выходные и не только.

Как и всегда, ноябрь 2025 года непременно принесет в жизнь белорусов немало новшеств и нововведений. О самых главных изменениях финального осеннего месяца пишет «Комсомолка».

Большие выходные в ноябре 2025

Белорусов в ноябре ждет прекрасный период – большие выходные. Отдыхать будем 7,8,9 ноября, с пятницы по воскресенье. Повод – государственный праздник День Октябрьской революции выпадает на пятницу, поэтому и будет такой продленный период для свободных от работы дней. Без переносов, зато и отрабатывать ничего не надо.

Ну а белорусских школьников уже ждут осенние каникулы, продлятся они 8 дней, со 2 по 9 ноября включительно. А дальше – относительно непродолжительная вторая четверть, новогодние и рождественские каникулы: целых 14 дней, с 25 декабря 2025 года по 7 января 2026-го.

БПМ в ноябре 2025: пенсии, пособия

Почти наверняка с 1 ноября 2025 года вырастут пенсии и пособия, величина которых привязана к размеру бюджета прожиточного минимума. БПМ пересматривают четыре раза в год: с 1 февраля, с 1 мая, с 1 августа и с 1 ноября. И, соответственно, показатель БПМ с 1 ноября 2025 года действовать будет до 1 февраля 2026-го.

С известной долей вероятности можно ожидать, что с 1 ноября пересмотрен БПМ будет в сторону увеличения. А это означает, что пропорциональным образом увеличатся, к примеру, выплаты на ребенка от трех до 18 лет семьям, где есть еще дети младше трех лет, вырастут надбавки и доплаты пенсионерам, достигшим 75-летнего и 80-летнего возраста.

Вырастут и выплаты при рождении ребенка: за первого положено 10 БПМ, за второго и последующих - 14. Отметим, что до 1 ноября 2025 года БПМ определен в размере 487,72 рубля.

Уплата имущественных налогов, налог на квартиру, ноябрь 2025

До 17 ноября белорусам нужно уплатить три имущественных налога: транспортный, земельный и на недвижимость. Извещения, где указана общая сумма налогов, должны были прийти по почте до 1 октября.

Все, кто владеет хотя бы одной квартирой, платят налоги. Налог на недвижимость определяется исходя из расчетной стоимости квадратного метра, которая приведена в Налоговом кодексе, площади этой квартиры и ставки налога. Для физлиц она оставляет 0,1%. От уплаты налога на недвижимость в отношении одной квартиры освобождаются пенсионеры, инвалиды I и II групп, члены многодетной семьи.

Добавим, что налоги подлежат уплате не позднее 15 ноября, но поскольку в 2025 году этот день приходится на субботу, то по законодательству срок уплаты налога переносится на первый рабочий день, значит, рассчитаться надо до 17 ноября.

Беларусбанк вводит лимиты снятия денег, убирает комиссию за переводы

С 24 ноября 2025 года «Беларусбанк» вводит лимиты снятия наличных любым бесконтактным способом. В банкоматах и кассах в сутки можно снять не более 600 рублей с карт «Бархат» и не более 1000 рублей с других карточек банка. При этом за пределами Беларуси эти операции будут вовсе запрещены. Делается это для того, чтобы противодействовать мошенникам, которые обманывают доверчивых граждан. Также «Беларусбанк» с 1 ноября 2025 года отменяет плату за переводы денег между карточками

Что изменится в законе о кредитах в Беларуси, ноябрь 2025

С 1 ноября 2025 года заработают новые нормы закона «О потребительском кредите и микрозайме». С названной даты заключить кредитный договор можно будет только на следующий после подачи заявки день. При этом сами денежные средства клиенту также не перечислят сразу, а не ранее, чем на следующий рабочий день после подписания документов.

Кроме этого, теперь белорусские банки будут дополнительно информировать клиентов-кредитополучателей о рисках мошенничества, а также проверять активность их кредитных запросов за последнюю неделю.

Оплата картой в маршрутке, ноябрь 2025

С 1 ноября 2025 года во всех городских маршрутках можно будет заплатить за проезд не только наличными, но и картой. Обязанность использовать терминалы для безналичной оплаты регламентируют для юрлиц соответствующие постановление правительства и Нацбанка Беларуси. При этом появление терминалов в маршрутках Беларуси не исключает возможности по-прежнему оплачивать проезд наличными, сделать это будет также возможно.

С 15 ноября вводится потолок цен на продукты

С 15 ноября 2025 года МАРТ вводит предельные цены на овощи и яблоки в Беларуси. С названной даты килограмм картофеля в рознице не должен быть дороже 1,07 рубля, капусты – 1,62 рубля, моркови – 1,35 рубля, свеклы - 1,17 рубля, репчатого лука – 1,68 рубля. Цена килограмма яблок не будет превышать 4,8 рубля.

Какие сигареты подорожают с 1 ноября

С 1 ноября 2025 года в Беларуси подорожают 9 марок сигарет. Белорусские производители и поставщики сигарет по действующим правилам могут пересматривать стоимость своей продукции ежемесячно. В ноябре подорожают, как говорилось, 9 марок сигарет. Речь идет о пяти марках бренда Dove, которые прибавят в цене 5 копеек. Другие сигареты, в частности две марки бренда Rigins и две марки бренда RB Perliamutr, подорожают на 10 копеек

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com