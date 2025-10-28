Визит Дмитриева в Штаты можно объяснить только паникой

Визит Дмитриева в Штаты можно объяснить только паникой1
- Гарри Каспаров
- 28.10.2025, 8:46
- 2,218
И никакие «Буревестники» их не спасут.
Отмена встречи в Будапеште вкупе с новыми санкциями, конечно, серьёзно напрягла путинскую банду. Но не будем забывать: есть вещь пострашнее санкций — перспектива признания России государством-спонсором терроризма со стороны США. Думаю, именно это сейчас беспокоит Кремль больше всего.
Как только Белый дом даст отмашку, этот законопроект будет принят молниеносно. И отыграть его назад будет крайне трудно. Это будет означать переход России на уровень Ирана и Северной Кореи — абсолютных мировых изгоев и реальных врагов США. И никакие «Буревестники» их не спасут — они лишь разозлят «Томагавки».
Гарри Каспаров, Telegram