28 октября 2025, вторник, 9:41
Визит Дмитриева в Штаты можно объяснить только паникой

  • Гарри Каспаров
  • 28.10.2025, 8:46
  • 2,218
Визит Дмитриева в Штаты можно объяснить только паникой
Гарри Каспаров

И никакие «Буревестники» их не спасут.

Отмена встречи в Будапеште вкупе с новыми санкциями, конечно, серьёзно напрягла путинскую банду. Но не будем забывать: есть вещь пострашнее санкций — перспектива признания России государством-спонсором терроризма со стороны США. Думаю, именно это сейчас беспокоит Кремль больше всего.

Как только Белый дом даст отмашку, этот законопроект будет принят молниеносно. И отыграть его назад будет крайне трудно. Это будет означать переход России на уровень Ирана и Северной Кореи — абсолютных мировых изгоев и реальных врагов США. И никакие «Буревестники» их не спасут — они лишь разозлят «Томагавки».

Гарри Каспаров, Telegram

