«Смысл этого действия Лукашенко сложно объяснить» 4 28.10.2025, 8:51

3,322

Валерий Карбалевич

Зачем режим атакует Литву метеозондами?

Власти Литвы все с большей уверенностью заявляют о спланированных гибридных атаках белорусских властей в виде запуска метеозондов с контрабандой сигарет.

В качестве ответной меры они закрывают границу.

— Судя по всему, литовская сторона права, — отмечает в комментарии «Филину» политический аналитик «Радыё Свабода» Валерий Карбалевич. — Во-первых, в Беларуси жестко контролируется все, что связано с сигаретами, табаком и производством табачных изделий.

Доступ к этому имеют конкретные предприятия, тесно связанные с крупным бизнесом, который, опять-таки, находится «под крышей» власти.

Во-вторых, территория Беларуси строго контролируется властями и всеми силовыми структурами. Трудно представить то, что такое количество метеозондов может спокойно пролетать.

Речь идет не о разовом запуске одного-двух шариков, а о нескольких запусках подряд, причем в один из дней летело 66 метеозондов.

Даже если поверить в то, что первые запуски были несанкционированными действиями неких неизвестных контрабандистов, то что мешало властям предпринять какие-то усилия и остановить последующие?

Поэтому подозрения литовской стороны о том, что это целенаправленные действия белорусских властей, вполне оправданы.

Предположу, что они носят политический характер. Это попытка оказать давление на Литву.

В то же время и ответ литовского правительства — это тоже политические действия. Закрытие границы — это попытка оказать давление на белорусские власти, потому что прямой связи между закрытием границы и метеозондами нет.

Как раз им закрытая граница не помешает. То есть я вижу здесь политические действия с обеих сторон.

— Какой смысл в свои действия может вкладывать белорусская сторона?

— Их смыслы объяснить сложно. Только недавно на официальном уровне они провозгласили курс на разрядку напряженности. Отношениям с Западом было посвящено целое совещание у Лукашенко 14 октября.

И там звучали миролюбивые мотивы, после чего председатель КГБ Тертель заявил, что Беларусь предлагает Западу «разрядку в целом той напряженности, которая есть».

Поэтому метеозонды на этом фоне выглядят довольно странно. Получается, то ли эта линия специально противоречит объявленному курсу, то ли у них там левая рука не знает, что делает правая.

Не очень понятна пока и реакция белорусской стороны. Ее смысл —давайте договариваться. То есть, не исключено, что это такой способ давления, который должен принудить Литву к каким-то уступкам, к каким-то переговорам.

Достаточно странный способ, надо сказать. Особенно если вспомнить, что предыдущий подобный опыт давления на соседей с помощью мигрантских атак показал, что так не работает.

Не получилось силовым образом принудить соседей идти навстречу официальному Минску.

Но полетели эти метеозонды с контрабандой, и, как мне кажется, снова с той же целью. Почему-то белорусские власти упорно считают, что именно такой способ коммуникации ведет к разрядке напряженности. Странная логика, конечно.

Но реакция второй стороны предсказуемая: премьер-министр Литвы заявила, что никаких переговоров не будет при таком давлении. Это тупиковый путь.

— В итоге все может закончиться тем, что пострадают простые граждане, которые лишатся возможности переехать через границу.

— Да, уже страдают люди, страдает бизнес, перевозчики. Это все негативные последствия этих событий — и для людей, и для коммуникации между странами и народами.

