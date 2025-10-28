закрыть
28 октября 2025, вторник
Австралийские дельфины надевают «парики», чтобы впечатлить самок

  • 28.10.2025, 9:04
  • 1,124
Австралийские дельфины надевают «парики», чтобы впечатлить самок
Department of Biodiversity, Conservation and Attractions (DBCA)

Некоторые даже соревнуются между собой, чей «парик» выглядит эффектнее.

Как сообщает портал IFLScience, у побережья Северной Австралии биологи заметили странное зрелище: дельфины с морскими губками на голове. Сначала ученые решили, что это случайность – животные просто зацепили куски морского дна во время игр. Но последующие наблюдения показали, что «аксессуар» надевают исключительно самцы, и только в присутствии самок, пишет techinsider.

Исследователи из Департамента биоразнообразия, охраны и достопримечательностей Западной Австралии пришли к выводу, что дельфины используют губки как своеобразные украшения, чтобы произвести впечатление на партнершу. Это подводный эквивалент букета цветов или нарядного костюма.

Причем каждый самец подбирает «головной убор» на свой вкус – губки бывают разных форм, размеров и цветов. Некоторые даже, кажется, соревнуются между собой, чей «парик» выглядит эффектнее.

Австралийские горбатые дельфины (Sousa sahulensis) были официально признаны отдельным видом лишь в 2014 году. Сегодня их численность не превышает 10 000 взрослых особей, и вид считается уязвимым. Поэтому любое новое открытие о их поведении важно для защиты и сохранения популяции.

Ученые отмечают, что демонстративное ношение губок – редкий пример так называемого «подарочного поведения» среди морских млекопитающих. Оно указывает на высокий уровень социальной организации и даже зачатки культуры внутри вида.

Department of Biodiversity, Conservation and Attractions (DBCA)
