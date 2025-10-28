закрыть
28 октября 2025, вторник, 9:41
Удар ВСУ по Белгородской дамбе сорвал наступление россиян

  • 28.10.2025, 9:19
  • 1,362
Удар ВСУ по Белгородской дамбе сорвал наступление россиян

Некоторым российским бригадам действительно несладко.

Подтопление в Белгородской области нарушило логистику и районы накопления сил противника, снизив боеспособность российских бригад. Несмотря на попытки обойти Волчанск, прорыва не удалось.

Об этом в комментарии «Суспільному» рассказал начальник управления коммуникаций Группировки объединённых сил Украины Виктор Трегубов.

«Некоторым российским бригадам действительно несладко, ведь подтопило фактически районы их выдвижения и накопления. Очевидно, что это повлияло на их боеспособность. И этот факт, безусловно, позитив, ведь в целом на направлении ситуация сложная», — отметил Трегубов, в частности относительно Волчанска.

Несмотря на это, россияне не оставляют попыток прорваться к Волчанску с западной стороны. Однако их усилия тщетны. Трегубов отметил, что часть сил сейчас занята другими проблемами, что может облегчить ситуацию для украинских войск.

«Россияне пытаются обойти город с запада на юг, но это не удаётся. Если часть их сил будет занята другими задачами, это, вероятно, немного ухудшит их ситуацию», — рассказал он.

Дамба в Белгороде не прекратит атак россиян, но, по словам Трегубова, снизит интенсивность и усложнит их снабжение.

«Вспомним, что произошло с россиянами, когда на Киевщине рванула дамба. Часть россиян оказалась отрезана от своих. Хотя сейчас это не та ситуация, но трудно организовывать свои действия, когда у тебя вода под ногами. И надо отметить, что сейчас не лето», — добавил он, подчёркивая, как важно это для боевой ситуации на фронте.

