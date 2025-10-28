закрыть
Бравый солдат Швейк оказался татарином

  • Илья Шепелин
  • 28.10.2025, 9:38
  • 2,008
Бравый солдат Швейк оказался татарином
иллюстративное фото

Удивительная история.

Пару дней назад по лентам прокатилась новость, достойная фильма-боевика: «неизвестные напали на конвой ФСИН в Казани, отбили дезертира, отказавшегося служить в армии, и скрылись».

Власти тогда взялись отрицать – мол, ничё такого не было.

Но, как выяснилось, всё было. Но это заслуживает фильма в другом жанре. Потому что было так.

Военный по имени Фадис приехал из армии отпуск и отказался возвращаться. За ним приехали менты, повезли в отделение. Дезертир написал сообщение своему сослуживцу – который тоже был в отпуске. Тот запрыгнул в такси, быстро нагнал машину ментов – на светофоре открыл заднюю дверь конвойной машины и освободил товарища!

Вместе они запрыгнули в такси и должны были умчаться – но за ними погнался конвоир, так что ему тоже удалось залезть в такси. В итоге таксист повёз всех: и дезертира, и военного, отбившего дезертира, и мента-конвоира.

По дороге, как сообщает Вечерняя Казань, эта компания заехала в супермаркет, распила три банки пива и принялась за вискарь. Конвоира в итоге, когда тот допил пиво, высадили у бургерной и дали 5 тысяч рублей «за причиненные неудобства».

А дезертир и сослуживец поехали допивать вискарь в парке. Когда алкашка закончилась — дезертир всё-таки пошел в ментовку сдаваться сам.

Дай бог этому человеку не оказаться на войне!

Илья Шепелин, Telegram

