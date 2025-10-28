В средневековом английском замке появилась загадочная фигура в капюшоне 28.10.2025, 10:03

Фото: Wikipedia

Охранников оповестила система датчиков движения.

Организация English Heritage опубликовала фотографию загадочной фигуры, зафиксированной на камеру видеонаблюдения в средневековом замке Честер, пишет New Voice.

На снимке видно бледную фигуру в темном плаще с капюшоном, которая, по словам очевидцев, появилась посреди ночи у главных ворот исторического сооружения.

Охранников оповестила система датчиков движения, однако, когда дежурный вместе с собакой прибыл на место, территория оказалась пустой. Более того — животное отказалось заходить внутрь. Полный осмотр замка, оснащенного шипованными воротами и современными камерами, не выявил никаких нарушений.

Этот случай стал лишь одним из десятков подобных сообщений, поступающих от работников исторических объектов по всей Великобритании. Почти половина сотрудников English Heritage признались, что видели или слышали что-то, чему не могут дать рационального объяснения — от звука призрачной фортепианной музыки до фигур, которые исчезают в тумане.

«Истории о возвращении мертвых существуют с начала письменной истории. Они позволяют понять наши отношения с прошлым и всегда вызывают восхищение», — отметил историк доктор Майкл Картер.

Подобные свидетельства поступают из разных уголков страны. В Белси-Голле (Нортумберленд) сообщали о призрачных детских фигурах в саду, самооткрывающихся дверях и «руке», которая появлялась на кресле. В аббатстве Беттл в Сассексе во время ночной экскурсии к группе присоединился неизвестный посетитель, который вскоре просто растворился в воздухе.

В аббатстве Фернесс в графстве Камбрия смотрительница рассказала, что чувствовала «чужое присутствие», которое шло рядом с ней каждый вечер, когда она закрывала здание. Другой работник признался, что переживал то же самое — только по утрам.

А в замке Болсовер (Дербишир) посетители слышали мелодии из фортепиано, которое не играло, и даже ощущали прикосновение «детской руки», которая будто вела их по саду Венеры.

Несмотря на все научные объяснения, призраки остаются неотъемлемой частью британского культурного наследия. И, как отмечают в English Heritage, легенды о них не только не исчезают, но и продолжают вдохновлять — добавляя истории новые оттенки мистики.

