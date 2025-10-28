закрыть
«Сосед по автобусу вообще не в курсе»

  • 28.10.2025, 10:22
  • 3,402
«Сосед по автобусу вообще не в курсе»
иллюстративное фото

Белоруска рассказала, как пересекала границу с Литвой в момент закрытия.

Наталья выезжала из Гомеля в Вильнюс 18 октября, возвращалась назад 26 октября. Пока она находилась во Франции, Литва несколько раз закрывала границу с Беларусью на несколько часов. А когда Наталья возвращалась из Вильнюса, то ее автобус оказался последним, который пропустили литовцы в нашу страну. Она рассказала «Сильным Новостям», как это было.

Белоруска рассказала, что до закрытия границы находилась неделю во Франции, и «уже тогда уровень тревоги казался невероятно высоким».

— Мой рейс домой был 26 октября, когда я летела в Вильнюс, границу только открыли в 12.00 после очередного ночного закрытия. В 21.00 я выехала на автобусе Вильнюс-Гомель. Была только одна мысль — успеть проехать до ночи, потому что как раз к ночи и закрывали, — говорит Наталья.

По ее словам, на границе перед ними стоял один автобус, и пассажиры «плавно и по расписанию» проходили паспортный контроль. Когда проехали литовскую границу в сторону Беларуси, все было тихо и спокойно, но в очереди в обе стороны стояло много машин.

— Когда мы оказались на белорусской границе и первые люди вышли после второго паспортного контроля, я по привычке открыла новости и первое, что увидела: «Литва закрыла границу на неопределенный срок». Шок!

Говорю соседу по автобусу: «Границу закрыли!», а мне в ответ: «Да, а что случилось?». Оказалось, что не все в курсе событий. Да и сам автобус вообще никак не отреагировал на произошедшее. Никто не обсуждал и не переговаривался на эту тему в автобусе, — вспоминает женщина.

Наталья рассказала, что после выезда с границы на въезд стояло еще три автобуса, хотя уже тогда несколько часов было известно, что никого не пропустят. Родные говорят, что гомельчанка везучая: она ехала на последнем автобусе, который литовцы пропустили.

Напомним, утром 27 октября Литва заявила, что готовится к бессрочному закрытию границы с Беларусью. Окончательное решение об этом правительство планировало принять в среду, 29 октября. Пункты пропуска «Мядининкай» и «Шальчининкай» уже перестали работать с 26 октября после залета метеозондов из Беларуси, парализовавших работу аэропорта Вильнюса.

