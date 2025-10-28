закрыть
Экс-министр обороны Литвы о метеозондах: Это прелюдия войны

6
  • 28.10.2025, 10:40
  • 3,050
Экс-министр обороны Литвы о метеозондах: Это прелюдия войны
Раса Юкнявичене

За гибридными атаками Лукашенко стоит Путин.

Депутат Европарламента, бывшая министр обороны Литвы Раса Юкнявичене в разговоре на «Свабодзе» объяснила, почему Вильнюс считает, что налеты воздушных шаров из Беларуси инспирируются режимами Лукашенко и Путина.

Юкнявичене напомнила, что Александр Лукашенко уже использовал мигрантов как оружие против Литвы, Латвии и Польши.

По ее словам, то же самое происходит и сейчас. По ее мнению, контрабандисты не могут действовать самостоятельно в таком массовом масштабе, особенно с учетом того, что белорусская граница плотно охраняется не только белорусскими силами, но и российскими.

Бывший министр обороны в правительстве консерваторов находится в оппозиции к действующему правительству. Она отметила, что раньше правительство говорило, что налеты воздушных шаров из Беларуси — это только контрабанда. Однако теперь, по словам Юкнявичене, и действующее правительство признало, что это часть гибридной войны.

Насчет причастности России к этим налетам у бывшего министра обороны Литвы нет сомнений: «Россия все время ни при чем, она была ни при чем в Крыму, она была ни при чем в Донбассе. Нет никаких сомнений, что Лукашенко сам по себе такие операции не совершает. Он — только прокси России. Забудьте о суверенном государстве Беларусь рядом с нами, нет его. Есть только инструмент Кремля. Только Лукашенко, наверное, думает, что он — президент какого-то самостоятельного государства».

На замечание, что, возможно, кроме Лукашенко так же думает президент США Дональд Трамп, который ему звонит, Юкнявичене заявила, что американские и некоторые другие политики совершают одну и ту же ошибку — надеются оторвать Лукашенко от Путина.

«Не будет этого. Как и не увенчаются успехом переговоры с Путиным по Украине. Диктаторов только силой можно заставить изменить свой курс. Или просто нужно их победить. Другого выхода нет. Вот поэтому и меры по поводу этих воздушных шаров должны быть очень жесткие. Война есть война» — считает литовский политик.

