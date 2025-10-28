Шойгу! Герасимов! Где глобус! 1 Кирилл Мартынов

28.10.2025, 10:44

5,010

Кирилл Мартынов

Что стоит за выступлением опального российского министра.

На то время, пока на несуществующие укрепления Курской области и разворованный парк «Патриот» падали прокурорские проверки, а от его бывших заместителей отлетали погоны, Сергей Шойгу дипломатично удалился в тайгу.

Он вышел оттуда полным сил, надышавшись свежего лесного воздуха, на прошлой неделе, напевая песню «Издалека-долго течет река Волга». Шойгу теперь верховный географ, председатель Русского географического общества.

Обычные географы в современном мире – это, например, Зубаревич, которая изучает влияния физических и природных условий на экономическое развитие. У верховного географа совсем другие задачи.

Первым делом посвежевший Шойгу заявил, что уже в следующем году появится учебник по патриотической географии. Прежние учебники по Шойгу скучные, устаревшие и наивно политизированные. Нам нужна география, которая воспитает новое поколение патриотов. В книге 1933 года, сказал Шойгу, рассказывали про энтузиазм первых строителей БАМ, нам нужно больше такого контента.

– Нужно строить новые города в Сибири, – внезапно вернулся Шойгу к своей довоенной фантазии, которая у него появилась ещё до того, как он отправил колонны танков брать Киев за три дня, а потом сидел грустный на совещаниях с Путиным.

Не ясно, кем Шойгу собирается заселять новые города в Сибири. Возможно, гражданами дружественного Китая, а возможно москвичами, которым жизни всё равно никакой больше не будет из-за дронов. Как бы то ни было, выглядит как план по стратегическому отступлению: возможно, Шойгу что-то знает.

От патриотических учебников по географии, думаю, надо двинуться к пересмотру методологии всех школьных курсов. Что такое патриотическая физкультура, знает каждый: это когда выполняешь все те же упражнения, но делаешь это в противогазе и с макетом «Калашникова» в руках.

Впереди патриотическая биология – думаю, она должна начинаться с главы «Русы против Ящеров».

На прошлой неделе Шойгу пролоббировал выступление Путина, в котором он назвал 2026 год – годом географии в России. Как многие заметили в этот момент, п*здец географии. Как до этого было демографии и всему, к чему прикасается Мидас Владимирович.

Теперь уже в качестве официального верховного географа Шойгу даёт интервью «Аргументам и фактам». Он сообщает, вы будете смеяться, что Запад хочет расчленить Россию на части. География в сущности – это государственные усилия по борьбе с расчлененкой.

«Их цель — десуверенизация нашей страны. Они хотят поделить нашу Родину на десятки мелких государственных образований, чтобы затем подчинить своей воле, эксплуатировать, использовать в своих корыстных интересах», – заключает Шойгу.

Казалось бы, Запад слаб, Трамп был почти наш, а Россия сильна и встает с колен, завязав шнурки. Но видите, как получается: на самом деле Россиюшку все хотят расчленить, она жертва Запада в этом страшном агрессивном мире. Чтобы противостоять агрессивным геополитическим технологиям, будут успешно освоены ещё триллионы, как в парке «Патриот».

Шойгу! Герасимов! Где глобус!

Кирилл Мартынов, Telegram

