В Чернобыле заметили собак с синей шерстью 5 28.10.2025, 10:49

4,806

Фотофакт.

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС волонтеры организации Dogs of Chernobyl впервые зафиксировали несколько животных с ярко-синим окрасом шерсти, пишет New Voice.

Как сообщили смотрители, еще неделю назад ни одна из этих собак не имела такого оттенка. Теперь волонтеры пытаются отловить животных, чтобы выяснить причину изменений.

«Вероятно, они подверглись воздействию какого-то химиката», — говорится в сообщении организации, которая является частью некоммерческого фонда Clean Futures Fund. Несмотря на необычный цвет, собаки выглядят активными и здоровыми.

С 2017 года волонтёры «Собак Чернобыля» занимаются примерно 700 животными, обитающими в зоне отчуждения площадью около 47 квадратных километров. Они обеспечивают их кормом и медицинской помощью. Эти собаки — потомки домашних животных, брошенных после эвакуации жителей Чернобыля в 1986 году.

Ученые изучают, как жизнь в радиоактивной среде повлияла на генетику этих животных. В исследовании, проведенном в 2024 году, было обнаружено, что популяции чернобыльских собак выработали устойчивость к радиации, тяжелым металлам и токсинам.

