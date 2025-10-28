закрыть
28 октября 2025, вторник, 12:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Орбан принялся критиковать своего друга Трампа

3
  • 28.10.2025, 10:56
  • 3,070
Орбан принялся критиковать своего друга Трампа
Виктор Орбан

Премьеру Венгрии не нравятся санкции против России.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент США Дональд Трамп допустил ошибку, введя жесткие санкции против российской нефти — ограничения против «Роснефти» и «Лукойла» (двух крупнейших нефтяных компаний России), пишет The Telegraph.

Отвечая на вопрос журналистов, считает ли он, что Трамп «перегнул палку» в отношении Москвы, Орбан ответил: «С венгерской точки зрения — да. Мы будем искать выход из этой ситуации, прежде всего для Венгрии». Венгрия, как и Словакия, остается одним из крупнейших импортеров российской энергии. Орбан, который готовится посетить Вашингтон, старается сохранять хорошие отношения как с Трампом, так и с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

С момента начала полномасштабного вторжения России Орбан увеличил зависимость Венгрии от российской нефти с 61% до 86%, при этом страна ежегодно потребляет около 8 млрд кубометров газа. Венгерские министры утверждают, что как государство без выхода к морю и без реальных альтернативных источников топлива, Венгрия не может отказаться от закупок у России.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин оказался в сложном положении
Путин оказался в сложном положении Виталий Портников
Время работает против Путина
Время работает против Путина Гарри Каспаров
Не успевают протрезветь
Не успевают протрезветь Ирина Халип
Путин труслив по своей натуре
Путин труслив по своей натуре Андрей Санников