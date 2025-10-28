Орбан принялся критиковать своего друга Трампа

Орбан принялся критиковать своего друга Трампа3
- 28.10.2025, 10:56
Премьеру Венгрии не нравятся санкции против России.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент США Дональд Трамп допустил ошибку, введя жесткие санкции против российской нефти — ограничения против «Роснефти» и «Лукойла» (двух крупнейших нефтяных компаний России), пишет The Telegraph.
Отвечая на вопрос журналистов, считает ли он, что Трамп «перегнул палку» в отношении Москвы, Орбан ответил: «С венгерской точки зрения — да. Мы будем искать выход из этой ситуации, прежде всего для Венгрии». Венгрия, как и Словакия, остается одним из крупнейших импортеров российской энергии. Орбан, который готовится посетить Вашингтон, старается сохранять хорошие отношения как с Трампом, так и с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.
С момента начала полномасштабного вторжения России Орбан увеличил зависимость Венгрии от российской нефти с 61% до 86%, при этом страна ежегодно потребляет около 8 млрд кубометров газа. Венгерские министры утверждают, что как государство без выхода к морю и без реальных альтернативных источников топлива, Венгрия не может отказаться от закупок у России.