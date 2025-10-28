В Беловежской пуще нашли гриб, который светится зеленым цветом 28.10.2025, 11:10

1,918

Как он выглядит.

Похоже, грибной сезон все еще находится в разгаре. В Беловежской пуще, например, заметили редкий гриб — феолепиоту золотистую, пишет onliner.by.

«Этот необычный гриб видели очень немногие, и теперь у вас есть уникальная возможность полюбоваться им вживую», — пишут в телеграм-канале нацпарка.

Находку можно увидеть рядом с входом в Музей природы. А вот для тех, кто не может сорваться в лес прямо сейчас, записали короткое видео с необычными грибами. Кстати, рассказывают, что они могут достигать вполне крупных размеров.

Неделю назад этот же редкий гриб заметили в еще одной локации в Беларуси. По кадрам можно понять, насколько большими могут вырастать феолепиоты.

Пишут, что помимо размера у гриба есть еще одна особенность — биолюминисценция. Так что если в темноте посветить на феолепиоту золотистую фонариком, то можно заметить зеленое свечение.

Что касается съедобности, то лучше не рисковать. По последним исследованиям, необычный гриб содержит следы синильной кислоты, которые полностью не устранит даже термическая обработка.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com