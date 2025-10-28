Он дурак? 2 Аббас Галлямов

28.10.2025, 11:16

3,914

Аббас Галлямов

Спецспосланник Кремля напрашивается на новые санкции США.

Дмитриев отправился в США со срочной миссией спасть ситуацию и урегулировать внезапно обострившиеся противоречия с американцами, но в подарок им повёз шоколадки с цитатами Путина явно недружественного содержания. Российский посланник словно бы решил напроситься еще на один пакет санкций. Он дурак? Конечно, нет. Просто он понимает, насколько такой брутальный имиджмейкинг понравится вождю.

Подыграть Путину, дать ему возможность вновь - как в старые добрые времена - почувствовать себя крутым мачо Дмитриев считает более важным, чем решить задачу ради которой он собственно туда в Америку и полетел.

Это очень показательная история, которая наглядно демонстрирует, почему у них там всё так плохо получается. Потому что в условиях персоналистского режима, когда вся твоя судьба зависит от одного человека, а человек этот - в силу возраста ли, в силу неспособности заполучить желаемое ли - становится всё более капризным, потакание его капризам является для тебя единственным способом выжить. Вот все там этим и занимаются. Приятные шоу для начальника устраивают, а не проблемы решают.

Аббас Галлямов, Telegram

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com