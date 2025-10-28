закрыть
Очередь на литовской границе сохраняется даже после закрытия

  • 28.10.2025, 11:22
Очередь на литовской границе сохраняется даже после закрытия

А что на польской?

Госпогранкомитет Беларуси рассказал о ситуации на литовской границе. По данным ГПК, очередь на границе с Литвой сохраняется: водители ждут решения европейских властей.

По состоянию на 10:00 28 октября въезда в Литву ожидают 1630 грузовых и 10 легковых авто.

Литовский пункт пропуска «Шальчининкай» («Бенякони») по-прежнему не работает.

В то же время в «Мядининкае» («Каменный Лог») за прошедшие сутки литовцы приняли на свою территорию 158 легковушек, 25 фур и 3 автобуса. Напомним, через этот пункт пропуска Литва решила пропускать только дипломатов, тех, кто едет транзитом в Калининград и обратно, граждан Литвы и Евросоюза, членов их семей, а также лиц, имеющих вид на жительство в Литве. Для остальных этот пункт пропуска закрыт.

А что на польской границе сегодня? В ГПК рассказали, что очередь легкового транспорта перед польским «Тересполем» («Брест») продолжает расти в связи с закрытием литовских пунктов пропуска и достигла 930 ТС и 20 автобусов. Польша за 24 часа приняла на свою территорию 45% автомобилей от нормы.

Всего около 3500 фур ожидают въезда в Польшу и Латвию.

