Очередь на литовской границе сохраняется даже после закрытия

Очередь на литовской границе сохраняется даже после закрытия1
- 28.10.2025, 11:22
- 1,468
А что на польской?
Госпогранкомитет Беларуси рассказал о ситуации на литовской границе. По данным ГПК, очередь на границе с Литвой сохраняется: водители ждут решения европейских властей.
По состоянию на 10:00 28 октября въезда в Литву ожидают 1630 грузовых и 10 легковых авто.
Литовский пункт пропуска «Шальчининкай» («Бенякони») по-прежнему не работает.
В то же время в «Мядининкае» («Каменный Лог») за прошедшие сутки литовцы приняли на свою территорию 158 легковушек, 25 фур и 3 автобуса. Напомним, через этот пункт пропуска Литва решила пропускать только дипломатов, тех, кто едет транзитом в Калининград и обратно, граждан Литвы и Евросоюза, членов их семей, а также лиц, имеющих вид на жительство в Литве. Для остальных этот пункт пропуска закрыт.
А что на польской границе сегодня? В ГПК рассказали, что очередь легкового транспорта перед польским «Тересполем» («Брест») продолжает расти в связи с закрытием литовских пунктов пропуска и достигла 930 ТС и 20 автобусов. Польша за 24 часа приняла на свою территорию 45% автомобилей от нормы.
Всего около 3500 фур ожидают въезда в Польшу и Латвию.