«Киев за три дня» превратились в двух чуваков, защищающих Москву» 5 28.10.2025, 11:29

Меган Моббс

Дочь Келлога высмеяла защиту Кремля от дронов.

В Сети показали кадры из Москвы, на которых можно увидеть якобы мобильную группу у стен Кремля, созданную для защиты от дронов.

Дочь спецпосланника президента США, генерала Кита Келлога Меган Моббс высмеяла российскую ПВО:

«Постойте. Меня уверяли, что Россия — это сверхдержава. «Киев за три дня» превратились в двух чуваков, защищающих Москву. Позор», — написала дочь Кита Келлогга.

Wait.



I was reliably told Russia is a superpower.



3 days to Kyiv to 2 dudes defending Moscow.



Em-bar-ra-ssing. https://t.co/FV95Du0Ua8 — Meaghan Mobbs (@mobbs_mentality) October 27, 2025

