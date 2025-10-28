закрыть
«Киев за три дня» превратились в двух чуваков, защищающих Москву»

  • 28.10.2025, 11:29
«Киев за три дня» превратились в двух чуваков, защищающих Москву»
Меган Моббс

Дочь Келлога высмеяла защиту Кремля от дронов.

В Сети показали кадры из Москвы, на которых можно увидеть якобы мобильную группу у стен Кремля, созданную для защиты от дронов.

Дочь спецпосланника президента США, генерала Кита Келлога Меган Моббс высмеяла российскую ПВО:

«Постойте. Меня уверяли, что Россия — это сверхдержава. «Киев за три дня» превратились в двух чуваков, защищающих Москву. Позор», — написала дочь Кита Келлогга.

