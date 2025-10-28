«Киев за три дня» превратились в двух чуваков, защищающих Москву»5
- 28.10.2025, 11:29
Дочь Келлога высмеяла защиту Кремля от дронов.
В Сети показали кадры из Москвы, на которых можно увидеть якобы мобильную группу у стен Кремля, созданную для защиты от дронов.
Дочь спецпосланника президента США, генерала Кита Келлога Меган Моббс высмеяла российскую ПВО:
«Постойте. Меня уверяли, что Россия — это сверхдержава. «Киев за три дня» превратились в двух чуваков, защищающих Москву. Позор», — написала дочь Кита Келлогга.
Wait.— Meaghan Mobbs (@mobbs_mentality) October 27, 2025
I was reliably told Russia is a superpower.
3 days to Kyiv to 2 dudes defending Moscow.
Em-bar-ra-ssing. https://t.co/FV95Du0Ua8