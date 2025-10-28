Намек для особо одаренных 3 Telegram-канал «Письма к дочери»

28.10.2025, 11:56

Лукашенко спровоцировал Литву.

Вчера министр как бы иностранных дел сказал, что вся история с закрытием Литвой границы – это сплошная провокация. И ведь не поспоришь. Действительно ведь, в том, чтобы каждый день бомбардировать Литву воздушными шарами нету никакого другого смысла кроме сплошной провокации.

Вот если бы смыслом была честная контрабанда, то они бы сделали перерыв сразу после того, как Литва прикрыла границу в первый раз.

В крайней случае, в крайнем случае, ну всякие бывают уникальное одаренные личности, прервались бы после второго.

Потому что честные контрабандисты стараются не привлекать к себе лишнего внимания. От лишнего внимания весь контрабандный бизнес портится.

А чтобы не понять намек с четвертого раза, надо быть совсем уже уникально одаренной личностью. И я, конечно, не имею никаких иллюзий по поводу истекающего гаранта и свидетелей его стабильности, но такие личности не были бы способны к повседневной государственной деятельности.

Настолько уникально одаренные личности вообще ни к какой самостоятельной повседневной деятельности не были бы приспособлены. Даже к управлению как бы иностранными делами.

Поэтому, получается, что смысл бомбардировки Литвы воздушными шарами состоял все-таки не в том, чтобы заработать себе лишнюю копеечку, а в том, чтобы спровоцировать Литву. А вот зачем кое-кому надо было провоцировать Литву, я тебе, конечно, не скажу.

Потому что ну вот нету же кое-кому лично от закрытой литовской границы никакой пользы, кроме вреда. Они потом границу может и откроют, но привычка-то останется.

Но ведь кому-то же от этого польза есть. Если бы пользы не было они бы так не старались. Вольных контрабандистов мы с тобой даже рассматривать не будем. Во-первых, мне что-то сомнительно, что вольные контрабандисты могли выжить в товарных количествах в условиях недобросовестной конкуренции со стороны государства.

А, во-вторых, прикрыли бы свой бизнес сразу после того, как первый закрыли аэропорт в Вильнюсе.

Некоторые подозревают, что до литовской границы дотянулась длинная Путина. Что это такая хитрая интрига, чтобы испортить кое-кому его намеки на многовекторность. Ну вот я даже и не знаю…

Мне кажется, чтобы испортить кое-кому многовекторность Путину не нужны никакие интриги. Вот достаточно, сказать: «Шарик…», – тьфу извини, – «Шурик, сидеть!» и все намеки на многовекторность сразу кончатся.

А если до сих пор ни разу не сказал, значит не так уже его эта многовекторность и волнует. Потому что уверен, что кое-кому от него деваться все равно некуда. При всей доступной ему многовекторности.

А вот красауцам от этой многовекторности сплошное расстройство. Кое-кто, конечно, им объясняет, что при всей многовекторности все у них останется по-старому. Но кто ж ему поверит? У красауцау работа такая, чтобы никому не верить. Тем более, своему гаранту.

Бомбардировать Литву воздушными шарами, чтобы на границе опять стало неспокойно – как раз такой уровень дипломатического взаимодействия, который доступен пониманию белорусских красауцау.

Тем более, что даже если кое-кто понимает, что ему его многовекторность разводят, своим красауцам он все равно ничего сделать не может. Нету у него против своих красауцау никаких аргументов.

