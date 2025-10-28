закрыть
Что ждет минскую Чижовку?

  • 28.10.2025, 12:08
  • 1,484
Что ждет минскую Чижовку?

Запланирован в том числе снос усадеб.

В скором времени в минской Чижовке могут произойти большие изменения. Снос домов, строительство новых объектов, расширение дороги — все это зафиксировано в новом детальном плане микрорайона, который вынесен на «общественное обсуждение». Что именно предлагают градостроители? Об это пишет «Онлайнер».

Изменения могут коснуться довольно большой территории в границах улицы Чижевских, ландшафтно-рекреационной зоны 130 ЛР, улиц Голодеда, Ташкентской, Уборевича и МКАД. В проекте уточняются границы участков и их назначение, а также предлагаются новые варианты застройки: немного жилья и очень много социальных объектов.

«Минский курьер» структурировал планы по частям микрорайона. Начнем с Чижовки-1. Здесь на улице Краснослободской, 5, предлагается построить гостиницу. Правда, пока непонятно, реконструкция ли это или новое строительство.

В Чижовке-2 на месте автостоянок между МКАД и улицей Уборевича могут появиться несколько объектов коммунально-обслуживающего назначения. Еще одна подобная площадка — между жилым домом на Ташкентской, 6/2, и зданием сервисного назначения на Голодеда, 49. Возможно, речь идет о многоуровневых паркингах с магазинами.

Жилищное строительство запланировано в Чижовке-3. Подходящий участок нашелся в границах улиц Уборевича, Клецкой, Копыльской, Копыльского тупика на месте частного сектора. Отметим, что жилые многоэтажки в этой локации уже активно строятся.

В Чижовке-4 на месте усадеб тоже появится новое жилье. Также в этой части микрорайона построят социальные объекты: стоматологическую поликлинику на Уборевича, физкультурно-оздоровительный центр на Несвижской, объект общественного назначения на Голодеда.

Много изменений запланировано и в Чижовке-6. В проезде Уборевича может появиться ветеринарная клиника с гостиницей для животных. В расположенной рядом зеленой зоне оборудуют спортивную площадку. Паковки вдоль МКАД, как и повсеместно в микрорайоне, хотят застроить многоуровневыми паркингами. А еще под угрозой сноса гаражный массив, который также должен перевоплотиться в паркинг.

Чижовке-6а подарят несколько новых социальных объектов: поликлинику, детский центр, спортивный комплекс.

Есть новости и для водителей авто. Проектом предлагается строительство транспортной развязки на улице Ташкентской под МКАД. Предусмотрено расширение проезжей части улицы Голодеда. При реконструкции этой улицы разворотное кольцо троллейбусов «Чижовка-1» перенесут на перспективное разворотное кольцо на пересечении улиц Голодеда и Уборевича. Разворотное кольцо «ДС Чижовка-6» ликвидируется. Троллейбусные маршруты продлят в микрорайон Лошица.

Стройка стройкой, а что насчет прогулочных зон? Жителям обещают увеличение количества озелененных территорий и обустроенных тротуаров.

Преобразовывать Чижовку будут в два этапа: до 2030 и до 2035 года.

