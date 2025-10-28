Российский топ-банкир предупредил Путина

Российский топ-банкир предупредил Путина1
- 28.10.2025, 12:03
- 3,558
Россия борется не с той экономической проблемой.
Российские власти слишком сосредоточены на борьбе с инфляцией, забывая о необходимости экономического роста, заявил глава Сбербанка Герман Греф на заседании Государственного совета по демографической и семейной политике, пишет Business Insider.
«Мы так увлеклись борьбой с инфляцией, что забыли об экономическом росте. Без роста невозможно решать социальные задачи и развивать страну», — подчеркнул Греф, ранее занимавший пост министра экономического развития (2000–2007).
По его словам, рост возможен только при повышении производительности труда и увеличении числа занятых. Греф отметил, что Россия может добиться прогресса при активном внедрении искусственного интеллекта, робототехники и новых технологий, но это требует серьезных инвестиций в образование и науку — что затруднительно при дефиците капитала и высоких ставках кредитования.
Заявление прозвучало накануне решения Центробанка снизить ключевую ставку до 16,5%. Бизнес давно критикует жесткую монетарную политику, утверждая, что дорогие кредиты тормозят инвестиции и рост.
Греф прогнозирует, что в ближайшие два года ВВП России вырастет лишь на 1–1,5%, а в этом году — всего на 0,8% против 4,3% в прошлом. Отдельно он предупредил о демографическом кризисе. По данным Минтруда, к 2030 году стране может не хватать до 11 миллионов работников. Война в Украине усугубила ситуацию — потери на фронте и эмиграция молодых специалистов сокращают трудовые ресурсы.
Греф подчеркнул, что Россия теряет квалифицированные кадры, привлекая в основном низкоквалифицированную рабочую силу, и призвал активно заманивать в страну специалистов из-за рубежа.
«Это вопрос национальной безопасности и выживания страны», — заявил он.