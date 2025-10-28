Ученые: В человеке нашли новую форму жизни 1 28.10.2025, 12:13

2,502

Она переписывает учебники.

В человеке живет активное сообщество микробов, которые помогают нашему организму в повседневной жизни. Микробиом расщепляет пищу, тренирует иммунную систему, а также борется с микробами.

В новом исследовании ученые обнаружили нечто необычное внутри этих сообществ. Исследователям удалось найти крошечные кольцевые РНК, которые не похожи ни на один известный вирус или бактерию, пишет Earth.com (перевод - «Фокус»).

Наибольшее количество такого странного РНК присутствует в образцах микробиома, взятого их полости рта человека. Внешний вид и поведение кольцевых РНК отличаются от других известных организмов, которые живут в человеке.

Авторы исследования говорят, что обнаружили биологический слой, который всегда присутствовал в данных, но был упущен из виду. Его удалось найти не с помощью нового микроскопа или метода культивирования. Вместо этого, ученые проанализировали паттерны в больших наборах данных РНК.

Эту новую категорию РНК команда назвала «обелисками». Новое открытие размывает границы, которые установлены учебниками. Дело в том, что по размеру и строению они похожи на вироиды (инфекционные агенты – ред.), но иногда могут кодировать белок. РНК-обелиски также можно встретить в микробных сообществах, которые больше связаны с человеком, а не с растениями.

Пока ученые не нашли никаких доказательств того, что обелиски могут вызывать заболевания у людей.

Исследователи говорят, что обнаружили новый уровень сложности микробиома. РНК-обелиски могут оказывать скрытое влияние на поведение бактерий или же существовать параллельно с ними, никак не взаимодействуя друг с другом. Ученые собираются проверить обе идеи.

Далее ученые хотят вырастить в лаборатории микробов-хозяев с обелисками и без них, чтобы наблюдать за их развитием в контролируемых экспериментах.

