Зеленский ответил Лукашенко 28.10.2025, 12:34

1,682

Владимир Зеленский

Президент Украины отказывается от переговорах в Беларуси.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности участвовать в трехсторонней встрече по завершению войны, если она принесет положительный результат для Украины.

Об этом Зеленский сказал во время брифинга для журналистов, пишет lb.ua.

Президент Украины объяснил свою позицию относительно возможных переговоров в Будапеште, подчеркнув, что главный вопрос не в географии, а в результатах:

— Когда мы в Париже говорили с господином Уиткоффом, я сказал, что вопрос не в Венгрии, а в лидере Венгрии — он все блокирует Украине. Если будут результаты, Бог с ним, — пусть переговоры состоятся где угодно. Если это будет условие трехсторонней встречи, а значит мы выйдем с каким-то положительным финалом для Украины, прежде всего по окончанию войны, то Бог с ним, — пусть он зарабатывает свои бенефиты, — сказал Зеленский.

— Если трехсторонняя встреча и о прекращении войны, то мы готовы – все равно где. Не в РФ и точно не в Беларуси, — добавил Владимир Зеленский.

Отметим, Лукашенко неоднократно предлагал Беларусь в качестве площадки для переговоров по Украине.

