Студента БГЭУ отчислили из‑ за того, что он стоял спиной к лукашенковскому флагу на линейке

Студента БГЭУ отчислили из‑ за того, что он стоял спиной к лукашенковскому флагу на линейке2
- 28.10.2025, 12:47
Миноборазования не нашло в этом нарушения.
Студента БГЭУ отчислили из-за видео в TikTok — на нем парень стоял на линейке спиной к флагу. Ранее у него были академические задолженности и взыскание, а видео стало поводом для второго взыскания и отчисления, пишет «Зеркало» со ссылкой на тикток парня.
Молодой человек обратился к адвокату, тот не увидел неуважения к лукашенковским символам в его действиях. Тогда парень написал в Министерство образования с просьбой провести проверку, но там нарушений в действиях администрации университета не нашли.
Студент обучался платно, договор на обучение с ним расторгли за нарушение правил внутреннего распорядка БГЭУ, «выразившееся в совершении действий, за которые законодательством предусмотрена административная или уголовная ответственность».
Молодой человек собирался обжаловать решение Минобразования в суде, однако пока о его итогах он ничего не сообщал.