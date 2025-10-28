Белоруска копила на квартиру, но перевела все сбережения «другу» из соцсети 4 28.10.2025, 13:05

Мужчина представился жителем США.

Жительница Волковыска лишилась более 100 тысяч рублей, поверив «иностранцу из TikTok». Мужчина представился жителем США, завел с пенсионеркой переписку на русском языке и постепенно убедил ее переводить деньги под видом помощи и оплаты несуществующих расходов. Эти средства женщина копила на покупку квартиры, рассказали в Следственном комитете.

Летом 69-летней пенсионерке в TikTok написал мужчина, представившийся иностранцем из США. Он писал на русском языке, объясняя это тем, что владеет им «для общения». Женщина не заподозрила подвох и вскоре начала с ним регулярную переписку.

Сначала никаких просьб о деньгах не было. Но спустя некоторое время новый знакомый рассказал о своих материальных трудностях. Под разными предлогами — покупка еды, оплата телефона, «сертификата» или несуществующей посылки — он просил женщину переводить деньги.

Пенсионерка открыла счет в банке и начала перечислять средства. Позже в переписке появился якобы «представитель ФБР» и еще один «друг». Все они действовали согласованно, убеждая женщину помогать финансово.

В итоге сумма переведенных средств превысила 103 тысячи рублей. По словам следователей, это были личные сбережения пенсионерки, которые она копила на покупку квартиры.

Женщина призналась, что до сих пор верит одному из виртуальных знакомых и ждет, что деньги вернутся. В милицию она обращаться не планировала — не хотела огласки.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 209 УК (мошенничество в особо крупном размере).

